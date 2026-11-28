Maskava vēlas atgūt savu spiegu, piedāvājot apmaiņā Krievijā ieslodzītu Brazīlijas futbolisti
Krievijas valdība vēlas apmainīt Brazīlijas pludmales futbolisti Letīsiju Viljaru, kura Krievijā notiesāta par hašiša ievešanu valstī, pret Brazīlijā ieslodzīto Krievijas militārā izlūkdienesta aģentu Sergeju Čerkasovu, vēsta ziņu aģentūra “Bloomberg”.
Čerkasovs tika aizturēts 2022. gadā Nīderlandē, kur viņš uzdevās par Brazīlijas pilsoni Viktoru Milleru Fereiru. Nīderlandes varasiestādes atklāja, ka vīrietis ir Krievijas militārā izlūkdienesta aģents, kurš mēģinājis iefiltrēties Starptautiskajā Krimināltiesā Hāgā.
Pēc deportācijas uz Brazīliju Čerkasovam par viltotas identitātes izmantošanu sākotnēji tika piespriests 15 gadu cietumsods. Vēlāk sods tika samazināts līdz pieciem gadiem un diviem mēnešiem.
Maskava jau iepriekš pieprasījusi Čerkasova izdošanu, apgalvojot, ka viņš Krievijā tiek meklēts par narkotiku kontrabandu. Tomēr pētnieciskās žurnālistikas organizācijas “Bellingcat” un izdevuma “The Insider” kopīgajā izmeklēšanā secināts, ka šī krimināllieta tikusi safabricēta, lai panāktu Krievijas aģenta atgriešanos dzimtenē.
Par Čerkasova izdošanu iepriekš interesi izrādījušas arī ASV, kur viņam 2023. gadā izvirzītas apsūdzības par darbošanos Krievijas izlūkdienesta labā. Brazīlija gan ASV lūgumu noraidījusi.
Tikmēr Viljara Krievijā atrodas ieslodzījumā kopš 2025. gada jūlija. Futboliste, kura pārstāvējusi arī Brazīlijas izlasi, šomēnes vērsusies pie Brazīlijas prezidenta Luisa Inasiu Lulas da Silvas ar lūgumu palīdzēt panākt viņas atbrīvošanu.