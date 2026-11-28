VIDEO: Spānijas policisti atklāj, kādu noslēpumu glabājis šķietami nevainīgs bērnu rotaļu laukums
Šūpoles, rotaļu namiņš un glīti ieklāts mākslīgais zāliens neradīja nekādas aizdomas. Taču, ieskatoties zem šķietami nevainīgā bērnu rotaļu laukuma, Spānijas likumsargi atklāja ko patiesi iespaidīgu.
No pirmā acu uzmetiena tas izskatījās pēc gluži parasta bērnu rotaļu laukuma ar šūpolēm, rotaļu namiņu un mākslīgo zālienu. Taču zem tā slēpās kas pavisam negaidīts - iespaidīga pazemes marihuānas plantācija ar 1954 kaņepju stādiem.
Neparasto atradumu Spānijas Civilās gvardes darbinieki uzgāja kādā īpašumā Lasgaviasā, Granadas provincē. Ieeja pazemes bunkurā bija rūpīgi nomaskēta kā neliels bērnu rotaļu laukums.
Zem šūpolēm slēpās iespaidīgs bunkurs
Pārbaudot teritoriju, likumsargi atklāja slēptu ieeju plašā pazemes kompleksā, kura platība sasniedza aptuveni 180 kvadrātmetrus, bet griestu augstums - piecus metrus.
Bunkurā bija ierīkotas divas lielas kaņepju audzēšanas telpas ar modernām apgaismojuma, ventilācijas un klimata kontroles sistēmām. Tajās atradās gandrīz 2000 kaņepju stādu.
Civilā gvarde gan nav atklājusi, vai rotaļu laukumā patiešām uzturējušies bērni, taču tas bija apzināti iekārtots tā, lai neradītu aizdomas par pazemē notiekošo.
Patērēja tikpat daudz elektrības kā 100 mājsaimniecības
Izmeklēšanas laikā likumsargi konstatēja arī iespējamu nelikumīgu pieslēgumu elektrotīklam. Pazemes plantācijas elektroenerģijas patēriņš bija līdzvērtīgs aptuveni 100 mājsaimniecību patēriņam.
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Civilā gvarde norāda, ka šī ir lielākā un tehnoloģiski modernākā pazemes kaņepju audzētava, kāda līdz šim atklāta Granadas provincē.
Aizturēti pieci cilvēki
Vērienīgā operācija ar nosaukumu "Nazarí-Sabika 04" bija daļa no vairāk nekā gadu ilgas izmeklēšanas par iespējamu noziedzīgu organizāciju, kas nodarbojās ar kaņepju audzēšanu un pārstrādi, kā arī specializēta aprīkojuma piegādi citiem narkotiku tirgotāju grupējumiem visā Spānijā.
Operācijas aktīvā fāze sākās 17. novembrī, kad likumsargi veica 13 kratīšanas Granadā un vairākās apkārtējās pašvaldībās.
Aizturēti pieci cilvēki, bet pret vēl trim personām turpinās izmeklēšana aizdomās par narkotiku audzēšanu un ražošanu, elektroenerģijas zādzību, aizliegta ieroča nelikumīgu glabāšanu un dalību noziedzīgā grupējumā. Iespējamajam grupējuma vadītājam piemērots apcietinājums.
Kopumā trijās atklātajās plantācijās likumsargi konfiscēja 2479 kaņepju stādus, divas vieglās automašīnas, divus furgonus, dzīvojamo piekabi, piekabi, elektrošoka ierīci un 22 970 eiro skaidrā naudā.
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Izmeklēšanas laikā slēgts arī ar noziedzīgo grupējumu, iespējams, saistīts specializēts kaņepju audzēšanas aprīkojuma veikals, kura vērtība tiek lēsta vairāku miljonu eiro apmērā.