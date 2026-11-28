Trampa znots slavē Putinu un Krievijas sākto asiņaino karu Ukrainā nodēvē par "pārpratumu"
ASV sarunvedējs Džareds Kušners nonācis kritikas krustugunīs pēc glaimojošiem izteikumiem par Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu un apgalvojumiem, kas, pēc kritiķu domām, atkārto Kremļa propagandas vēstījumus.
ASV prezidenta Donalda Trampa znots un Ukrainas miera sarunu dalībnieks Džareds Kušners Krievijas agresiju uzskata par konfliktu, kuru iespējams atrisināt, piekāpjoties Maskavai. Pie šāda secinājuma pēc 70 minūšu ilgas intervijas ar ASV īpašo sūtni nonācis laikraksta "The Guardian" redaktors Patriks Vintūrs.
Sarunā Kušners Vladimiru Putinu nodēvēja par "politikas lielmeistaru" un "vēsturisku personību", kā arī uzsvēra viņa savaldību personīgo tikšanos laikā.
Vienlaikus kara sākumu Ukrainā Kušners saistīja ar ASV un Eiropas valstu pieļautajām kļūdām, tostarp NATO paplašināšanos, pēc Vintūra vērtējuma faktiski ignorējot Putina impēriskās ambīcijas un daudzos Kremļa pastrādātos starptautisko tiesību pārkāpumus.
Savukārt pašu Krievijas sākto karu pret Ukrainu Kušners nosauca par "pārpratumu".
Vintūrs uzskata, ka Kušnera vēlme "saprast abas puses" patiesībā liecina par viņa neobjektivitāti par labu agresorvalstij Krievijai.
Kušnera izteikumi izraisījuši arī asu reakciju Eiropā. Vairāki politiķi pieprasa viņu izslēgt no sarunu procesa, apsūdzot Kremļa propagandas izplatīšanā un Maskavas prasību virzīšanā.