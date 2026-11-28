Nolaidība prasījusi bērnu dzīvības: Afganistānā netālu no skolas nograndis sprādziens
Afganistānā 28. novembrī netālu no skolas nograndis spēcīgs sprādziens, kurā gājuši bojā vismaz 10 skolēni, bet vēl 110 cilvēki guvuši ievainojumus, atklāj talibu valdības Iekšlietu ministrijas pārstāvis.
Traģēdija notika sestdienas rītā Anderseiras apkaimē Asadabadā, Kunaras provinces galvaspilsētā, vēsta BBC
Iekšlietu ministrijas pārstāvis Abduls Matīns Kani sociālajā tīklā "X" paziņoja, ka saskaņā ar sākotnējās izmeklēšanas rezultātiem sprādzienu izraisījusi "nolaidība un neuzmanība" tuvumā strādājošo kalnrūpniecības uzņēmumu sprāgstvielu noliktavā.
Notikušā apstākļu izmeklēšana turpinās.
At least six students have been killed and 97 injured in an explosion beside a middle school in Asadabad, eastern Afghanistan, after dynamite used for mining was stored in a neighbouring house. https://t.co/zIjQny1fRj— Al Jazeera English (@AJEnglish) November 28, 2026
Sociālajos tīklos publicētajos video redzams, kā vairāki ievainoti bērni tiek izcelti no automašīnām un nogādāti Asadabadas slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļā, kamēr apkārt pulcējušies daudzi cilvēki.
Slimnīcā uzņemtajās fotogrāfijās redzami bērni, kuri guļ cits citam līdzās slimnīcas gultās ar pārsietām galvām.
Kalnrūpniecība ir viena no nozīmīgākajām Afganistānas tautsaimniecības nozarēm, taču tajā bieži netiek ievērotas pienācīgas drošības prasības, kā rezultātā notiek nelaimes gadījumi.