Traģēdija restlinga pasaulē: 38 gadu vecumā miris WWE zvaigzne Bronsons Rīds
38 gadu vecumā miris pasaulslavenās profesionālā restlinga organizācijas "World Wrestling Entertainment" (WWE) cīkstonis Bronsons Rīds. Vien pirms dažām nedēļām sportists sacensību laikā guva smagus savainojumus.
Par Rīda nāvi piektdien paziņoja WWE. Cīkstonis, kura īstais vārds bija Džermeins Heilijs, miris "medicīnisku komplikāciju" dēļ.
"Džermeins bija spilgta WWE personība, taču vēl svarīgāk - viņš bija lielisks cilvēks, uzticīgs ģimenes cilvēks un iemīļots kolēģis," teikts WWE paziņojumā.
Plašāku informāciju par sportista nāves apstākļiem organizācija nesniedza.
Šā mēneša sākumā Rīds guva savainojumus WWE pasākumā "Crown Jewel". Kā vēsta vairāki mediji, cīkstonim bija lauztas vairākas ribas un konstatēts nieres plīsums. Pēc sacensībām viņš palika Saūda Arābijā, lai turpinātu ārstēšanos.
Austrālijā dzimušais Rīds WWE rindās pirmo reizi startēja no 2019. līdz 2021. gadam. Gadu vēlāk viņš atgriezās organizācijā, kurā turpināja savu karjeru līdz pat nāvei.
Rīds ir jau otrais profesionālā restlinga pārstāvis, kurš miris pēdējo mēnešu laikā. Septembrī 40 gadu vecumā mūžībā devās angļu restlinga zvaigzne Bendžamins Saterlijs. Viņa nāves cēlonis un apstākļi tobrīd netika atklāti.