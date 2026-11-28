VIDEO: asaras un cieši apskāvieni - māte pirmo reizi kopš Krievijas iebrukuma sākuma satiek savu dēlu
Kad Krievija sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā, Artemam bija tikai trīsarpus gadu. Karš viņu uz vairākiem gadiem šķīra no mammas, taču tagad astoņgadīgais zēns beidzot atkal ir viņas apskāvienos.
Alīna pēdējo reizi savu dēlu Artemu redzēja, kad viņam bija tikai trīsarpus gadu. Tobrīd zēns kopā ar vecmāmiņu atradās Berdjanskā, Zaporižjas apgabalā.
Pēc tam, kad Krievijas spēki okupēja pilsētu, zēns un viņa vecmāmiņa vairs nevarēja no tās izkļūt. Tikmēr Alīna atradās Ukrainas kontrolētajā teritorijā.
"Šodien, pēc gadiem ilgas šķirtības, māte un dēls beidzot atkal ir kopā," rakstīja Elvina Seitbullajeva.
Piektdien Alīna pirmo reizi pēc vairākiem gadiem varēja apskaut savu dēlu, kuram nu jau ir astoņi gadi. Kopā ar viņu pie savām ģimenēm atgriezās arī citi ukraiņu bērni, kurus no tuviniekiem bija šķīris Krievijas sāktais karš.
Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākuma no okupētajām teritorijām izdevies atgriezt 2875 bērnus.
Kopumā 27. novembrī Ukrainai izdevies no Krievijas un uz laiku okupētajām Ukrainas teritorijām atgriezt deviņus bērnus un 29 gadus vecu Olešku bērnu aprūpes iestādes iemītnieku. Jaunākajam bērnam ir astoņi gadi, bet vairāk nekā puse atgriezto bērnu ir bāreņi.
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Kā norādīja Ukrainas tiesībsargs Dmitro Lubinecs, sarunas par viena bērna atgriešanu ilgušas veselu gadu. Operācijā iesaistījās Tiesībsarga birojs, Ukrainas Drošības dienests un Ārējās izlūkošanas dienests. Bērnu atgriešana kļuva iespējama ar ASV pirmās lēdijas Melānijas Trampas starpniecību.
Saskaņā ar Ukrainas Drošības dienesta sniegto informāciju šī bija jau septītā Ukrainas bērnu atgriešanas operācija, kurā iesaistījusies Melānija Trampa. Kopumā ar viņas palīdzību Ukrainā izdevies atgriezt 39 bērnus un vienu pilngadīgu aprūpes iestādes iemītnieku.