Ieslodzīta grūtniece ASV aizbēg ar cietuma automašīnu
Ar apkaunojošu situāciju saskārušies likumsargi ASV Ņūmeksikas štatā — ieslodzīta grūtniece, kura izcieta cietumsodu par vairāku transportlīdzekļu zādzībām, pamanījusies aizbēgt ar ieslodzīto pārvadāšanai paredzētu automašīnu.
26 gadus vecā Rebeka Teilore trešdien aizbēga, kad viņu pēc grūtniecības pārbaudes Albukerkē veda atpakaļ uz Rietumņūmeksikas cietumu Grantsā. Grūtniece aizbēga, kad viņu pavadošie trīs cietuma darbinieki bija apstājušies pie ātrās ēdināšanas restorāna “Whataburger”.
Ņūmeksikas Cietumu pārvaldes pārstāve Britānija Rēmbaha pavēstīja, ka grūtniecības dēļ Teilorei pārvešanas laikā nebija uzlikti roku dzelži. Kamēr viens no darbiniekiem stāvēja pie auto, Teilore no aizmugurējā sēdekļa pārrāpās vadītāja vietā un aizbrauca. Kā vēsta “ABC News”, vēlāk policija atrada pamesto automašīnu, kā arī Teilores oranžo cietuma tērpu un Cietumu pārvaldes izsniegto dienesta tālruni, ko izmantoja ieslodzīto pārvadāšanas laikā.
Teilore izcieta sešu gadu ieslodzījumu, kad atzina savu vainu četrās apsūdzībās saistībā ar vairākām transportlīdzekļu zādzībām, kas pastrādātas kopš 2024. gada.