Zaharova draud Latvijai ar “atklātu konfliktu”
Krievijas Ārlietu ministrijas runassieva Marija Zaharova atkal pievērsusi uzmanību Latvijai, to apsūdzot “atklāta konflikta” provocēšanā un draudot ar “atbildes pasākumiem”.
Šoreiz ar kašķīgas tirgussievas stilu slavenā Krievijas diplomātijas seja ministrijas oficiālajā vietnē publicējusi atbildi uz jautājumu par Latvijas plānoto “derusifikācijas deklarāciju”.
Atbildē Zaharova ļāva pilnu vaļu savai žultij. “Latvijas amatpersonu nesenie pret Krieviju vērstie izteikumi kārtējo reizi atklāj viņu rusofobisko būtību,” sāka Zaharova. “Krievu valoda tradicionāli ir Rīgas zvērināts ienaidnieks, un gadiem ilgais karš pret to tagad iegūst jaunu dimensiju.”
Tālā viņa žēlojas, ka sazināties krievu valodā Latvijā faktiski vairs nedrīkstot nekur — ne skolās, ne augstskolās, ne darbavietās, bet “represīvais režīms uz visiem Latvijas krievvalodīgajiem iedzīvotājiem raugās kā uz potenciāliem “tautas ienaidniekiem”, nemaz nerunājot par tiem, kuri uzdrošinās atklāti paust neapmierinātību ar varas iestāžu politiku vai neslēpj savu “atšķirīgo viedokli” par Krieviju. Viņu izredzes šodienas Latvijā var izteikt īsi - vai nu deportācija, vai cietums.”
Pēc tam Zaharova sāka knābt Latvijai par “cīņu pret padomju militāro piemiņas mantojumu” un paziņoja, ka tāda “padomju okupāciju” esot mīts, bet Latvijas “atbrīvotāju” memoriāli tiekot visādi apgānīti.
Tad Zaharova pārgāja pie nesen izplatītās pasaciņas par to, ka Latvija it kā esot pieprasījusi un slēgt sociālās nodrošināšanas nodaļu pie Krievijas vēstniecības Konsulārās nodaļas, tādējādi Krievijai nebūšot iespējams maksāt pensijas saviem Latvijā dzīvojošajiem militārajiem pensionāriem. Jauns.lv jau vēstīja, ka ministrija kategoriski noliegusi šādas prasības esamību. Zaharova to izliekas nedzirdam. to nodēvējot par “vēl vienu nesenu Latvijas varas iestāžu izlēcienu pret Krieviju”.
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Protams, Zaharova nevar ciest Latvijas atbalstu Ukrainai, kura cieš no Krievijas asiņainās invāzijas gan gandrīz piecus gadus, bet kopumā no Krievijas agresijas jau gandrīz 13 gadus. “Latvija darbojas kā kūdītāja un ir konfrontācijas ar Krieviju priekšgalā,” paziņoja Zaharova, apsūdzot Latviju arī aktīvā triecienu atbalstīšanā pa mērķiem pašā agresorvalstī, kā arī šausta Latviju par uzdrīkstēšanos nocietināt savu robežu ar Krieviju un Baltkrieviju. Savu žults devu Zaharova velta arī centieniem apturēt Krievijas graudu tranzītu,
Zaharova vainoja Latviju vēlmē izprovocēt lielu karu Eiropā. “Pašreizējās Latvijas varas iestādes, protams, nevēlas nekādu attiecību normalizāciju ar Krieviju un turpina saasināt situāciju, ejot pat tik tālu, ka provocē atklātu konfliktu,” viņa paziņoja, Krievijas politiku iztēlojot kā nevainīgu, apbižotu jēriņu. “Tā nav mūsu izvēle, taču mēs nevaram ignorēt šos draudus un paturam tiesības atbildē veikt izšķirīgus politiskus un diplomātiskus pasākumus, lai droši aizsargātu Krievijas nacionālās intereses un tās pilsoņu tiesības.”
"Igaunijas diplomātam atkārtoti tika norādīts, ka šāda provokatīva un ārkārtīgi bīstama rīcība ir uz atklāta kara izraisīšanas sliekšņa ar Krieviju," teikts agresorvalsts Ārlietu ministrijas tīmekļvietnē publicētajā paziņojumā. Agresores ministrija arī paziņoja, ka Igaunijas naidīgā rīcība neaprobežojas tikai ar robežas slēgšanu. "Tallina cenšas kavēt Krievijas kravas kuģu pārvietošanos Baltijas jūrā, mēģinot tos pārbaudīt, sagrābt un aizturēt, lai noteiktu mūsu valstij jūras blokādi," teikts ministrijas paziņojumā. "Igaunija turpina aktīvi atbalstīt Kijivas režīmu, slepeni ļaujot Ukrainas droniem izmantot savu gaisa telpu, lai veiktu uzbrukumus Krievijas ziemeļrietumiem. Krievijas puse to jau vairākkārt objektīvi fiksējusi un dokumentējusi ar pierādījumiem."
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Protams, neaizmirsa arī par visādi mocītajiem krievvalodīgajiem. "Igaunijā arvien plašāk vēršas represijas pret krievvalodīgajiem un "citādi domājošajiem" valsts iedzīvotājiem, kuri nav gatavi akli sekot varasiestāžu oficiālajiem naratīviem par visaptverošu Krievijas nomelnošanu. Lai atrisinātu "krievu jautājumu", Tallina ne tikai aizliedz krievu valodas lietošanu visos līmeņos, bet arī ķeras pie kriminālvajāšanas un deportē tos, kuri simpatizē mūsu valstij un cenšas saglabāt tiesības uz dzimto valodu un kultūru," paziņoja ministrijā.
Arī Igaunijai Krievija solīja atriebties ar "kompleksiem politiskiem un diplomātiskiem pasākumiem, kuru mērķis ir aizsargāt Krievijas nacionālās intereses un mūsu valsts pilsoņu likumīgās tiesības".