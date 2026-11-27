Valsts nodevībā un spiegošanā apsūdzētais Vācijas izlūkdienesta eksvadītājs Hannings paliek aiz restēm
Bijušais Vācijas ārējā izlūkdienesta (BND) priekšnieks Augusts Hannings paliks pirmstiesas apcietinājumā, piektdien paziņoja Vācijas augstākās krimināltiesas preses pārstāvis. Tiesa 25. novembrī noraidīja Hanninga lūgumu atcelt viņam piemēroto pirmstiesas apcietinājumu.
Prokuratūra apsūdz abus vīriešus par to, ka viņi, visticamāk, 2010. gadā vienojušies, ka biroja vadītājs par atlīdzību sniegs vērtīgu izlūkošanas informāciju Hanningam, kurš tobrīd jau bija atstājis savu amatu. Hannings esot izmantojis šo informāciju, lai gūtu peļņu savā konsultanta darbā. Prokurori apsūdz Hanningu par darbošanos kā izlūkošanas aģentam, nodevīgu spiegošanu, valsts noslēpumu izspiegošanu un mēģinājumu izdarīt valsts nodevību.
Hanninga advokāts Leons Kruse pirms tiesas lēmuma paziņoja aģentūrai DPA, ka apelācijas sūdzībā viņš argumentējis, ka pirmstiesas apcietinājums ir nesamērīgs, jo pret viņa klientu nav nopietnu aizdomu un nav bēgšanas riska. Turpmākā izmeklēšana parādīs, "ka Hanninga kungs nav nodevis nekādus valsts noslēpumus un viņam nekad nav bijis tāds nodoms," teica advokāts.
"Ņemot vērā viņa vecumu, veselības stāvokli un paredzamo tiesvedības ilgumu, man šķiet ārkārtīgi apšaubāms, vai vispār vēl būs iespējams pieņemt galīgo spriedumu," intervijā žurnālam "Der Spiegel" sacīja Kruse.