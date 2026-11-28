Eiropas centieni savaldīt Kremli cieš neveiksmi: Krievijas diversijas kļūst arvien agresīvākas
Krievijas īstenotais ēnu karš pret Eiropu kļūst arvien bīstamāks, un līdzšinējie centieni apturēt Maskavas diversijas nav devuši cerētos rezultātus. Eksperti brīdina, ka pieaug tādu incidentu risks, kuros varētu būt daudz cilvēku upuru.
Šāds brīdinājums izteikts Londonā bāzētā Starptautiskā Stratēģisko pētījumu institūta (IISS) jaunākajā ziņojumā, vēsta "The Wall Street Journal".
Neraugoties uz pastiprinātiem pretizlūkošanas pasākumiem, aizdomās par spiegošanu turēto personu aizturēšanu un Krievijas pārstāvniecību darbības ierobežošanu, diversiju skaits Eiropā turpina pieaugt.
Pēc pētījuma autoru aplēsēm, pēdējā gada laikā ar Krieviju saistīto diversiju skaits Eiropā palielinājies par 14%. Savukārt dedzināšanas un sprāgstvielu izmantošanas gadījumu skaits salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu aptuveni divkāršojies.
Arvien lielāks risks cilvēku dzīvībām
Viens no bīstamākajiem incidentiem notika augustā, kad Vācijas civilajā lidostā varēja eksplodēt ar sprāgstvielām aprīkots bezpilota lidaparāts. Lidosta ir viens no nozīmīgākajiem kravu pārvadājumu centriem Eiropā.
Kā septembrī norādīja Vācijas parlamenta deputāts Detlefs Zaifs, uzbrukums varēja izraisīt ievērojamus postījumus, daudzu cilvēku ievainošanu un bojāeju.
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Arī citi diversiju mēģinājumi radījuši nopietnus draudus, lai gan izpelnījušies mazāku sabiedrības uzmanību.
Rumānijas varasiestādes paziņoja, ka 2025. gada oktobrī Krievijas aģenti Ukrainas kurjerpasta uzņēmuma birojā Bukarestē izvietojuši paštaisītas aizdedzināšanas ierīces. Likumsargiem izdevās tās neitralizēt, pirms tās nostrādāja.
Vēl viens nopietns incidents notika pērnā gada novembrī Polijā, kur Krievijas aģenti ar sprāgstvielām sabojāja dzelzceļa infrastruktūru. Polijas premjerministrs Donalds Tusks paziņoja, ka ļaundaru mērķis, visticamāk, bijis uzspridzināt vilcienu.
Eiropā darbojas plašs Krievijas aģentu tīkls
Aizvadītā gada laikā Eiropas valstīs aizturēts arvien vairāk cilvēku, kuri tiek turēti aizdomās par sadarbību ar Krievijas specdienestiem. Tomēr vienlaikus pieaudzis arī diversiju skaits.
Pēc ziņojuma autoru domām, šāda tendence liecina par plašu un sazarotu Krievijas izlūkdienestu aģentu un starpnieku tīklu, kas darbojas dažādās Eiropas valstīs.
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Eiropas valstu valdības veic papildu pasākumus kritiskās infrastruktūras aizsardzībai. Tiek pastiprināta stratēģiski nozīmīgu objektu apsardze, vairākas valstis izraida Krievijas izlūkdienestu darbiniekus, bet citas pieņēmušas lēmumus par Krievijas konsulātu slēgšanu.
Tomēr eksperti uzskata, ka ar šiem pasākumiem nav bijis pietiekami, lai mainītu situāciju.
"Nav pārliecinošu pierādījumu tam, ka šie pasākumi būtu padarījuši diversijas par mazāk pievilcīgu Kremļa politikas instrumentu," teikts ziņojumā.
NATO būtu jānosaka Krievijai "sarkanās līnijas"
Kā vienu no iespējamiem risinājumiem Krievijas atturēšanai pētījuma autori piedāvā NATO valstīm publiski noteikt tā dēvētās sarkanās līnijas attiecībā uz Krievijas īstenotajām diversijām.
Analītiķi uzskata, ka skaidri definētas sarkanās līnijas ļautu sabiedrotajiem jau laikus vienoties par turpmāko rīcību un palielinātu iespēju nopietnas krīzes gadījumā sniegt vienotu atbildi.
Tāpat efektīvs solis varētu būt atbildes pasākumu īstenošana par jau notikušajām diversijām. Viens no ekspertu piedāvātajiem risinājumiem ir Ukrainas atbalstam izmantot Eiropā iesaldētos Krievijas aktīvus, kuru kopējā vērtība tiek lēsta aptuveni 230 miljardu ASV dolāru apmērā.