Kremlis nostāda Armēniju izvēles priekšā: pievienoties ES vai Maskavas aliansei
Pirms premjerministra Nikola Pašinjana gaidāmās vizītes Maskavā Kremlis piektdien Armēnijai izvirzīja ultimātu: izvēlēties starp centieniem pievienoties Eiropas Savienībai (ES) un dalību Krievijas vadītajā aliansē.
Krievija ir vairākkārt brīdinājusi Armēniju nepievienoties ES, vienlaikus paliekot Maskavas vadītajā Eirāzijas Ekonomiskajā savienībā. Taču Pašinjans, kuram 3. decembrī Maskavā paredzēta tikšanās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, ceturtdien izslēdza iespēju atteikties no prorietumnieciskā virziena.
Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs piektdien paziņoja, ka "Armēnijas orientācija uz Eiropas Savienību un vienlaikus vēlme turpināt integrācijas procesu Eirāzijas Ekonomiskās savienības ietvaros nav savstarpēji saderīgas." Viņš norādīja, ka šis jautājums būs "galvenais darba kārtības punkts" Putina un Pašinjana sarunās.
Pašinjans mēneša sākumā paziņoja, ka Erevāna plāno līdz 2028. gadam oficiāli iesniegt pieteikumu dalībai ES.
Paredzams, ka Krievijas vadītā Eirāzijas Ekonomiskā savienība decembrī apspriedīs iespējamo Armēnijas dalības apturēšanu. Peskovs teica, ka Putina un Pašinjana tikšanās laikā "tiks izvirzīts jautājums par mūsu [militāro] bāzi". Šī bāze ilgu laiku bijusi galvenais simbols Maskavas militārajai ietekmei Dienvidkaukāzā.
"Šī bāze ir ļoti svarīgs elements reģiona drošības un stabilitātes nodrošināšanā. Noteikti būs interesanti dzirdēt Armēnijas puses nostāju šajā jautājumā," viņš teica.
Pašinjans ceturtdien apliecināja, ka vēlas pakāpeniski izbeigt Armēnijas gadu desmitiem ilgo atkarību no Krievijas robežsargiem, kuri patrulē uz tās robežas ar Turciju un Irānu. Attiecības starp ilggadējiem sabiedrotajiem ir krasi pasliktinājušās, Erevānai pārmetot Krievijai, ka tā nespēja aizsargāt Armēniju konfrontācijās ar kaimiņvalsti Azerbaidžānu.
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