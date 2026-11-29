Parasti būvdarbi pārvēršas arheoloģiskā sensācijā: Ungārijā atrod 2000 gadu senas bagātības
Ierasti būvdarbi Ungārijā izvērtušies par aizraujošu ceļojumu vairākus gadu tūkstošus senā pagātnē. Turklāt, lai uzietu iespaidīgos dārgumus, nemaz nebija nepieciešams rakt dziļi.
Kā vēsta izdevums "Metro", atsaucoties uz enerģētikas uzņēmumu "E.ON", neparastais atradums uziets Ungārijas pilsētā Sombathejā, kur tiek būvēta jauna elektrības apakšstacija.
Zemes darbu laikā strādnieki pamanīja vairākas senas monētas. Par atradumu ieinteresējās arheologi, kuri ar metāla detektoriem turpināja pārmeklēt teritoriju. Drīz vien atklājās, ka zemē slēpjas vesels dārgumu krājums.
Kopumā arheologi atrada 208 ķeltu sudraba monētas, kuru kopējais svars pārsniedz divus kilogramus. Vairāk nekā 2000 gadu senās monētas ir tā dēvētās Velemas tetradrahmas. Tās bija paslēptas nelielā bedrē, daļa monētu bija ievietotas nelielā traukā.
Pārsteidzošākais ir tas, ka visus šos gadsimtus vērtīgais atradums atradies vien 30 centimetru dziļumā.
Zem zemes slēpās vēl citi pārsteigumi
Sudraba monētas nebija vienīgais vērtīgais atradums. Arheologi uzgāja arī nelielu, rūpīgi pulētu akmens cirvi, kura vecums tiek lēsts gandrīz 7000 gadu, kā arī neparastu stikla krelli ar pāva acu rakstu, kas darināta aptuveni 700.-600. gadā pirms mūsu ēras.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Izrakumu laikā noskaidrojās, ka vietā, kur pašlaik top jaunā elektrības apakšstacija, savulaik atradusies romiešu lauku villa. Lai gan no senajām celtnēm saglabājies pavisam maz, arheologiem izdevies daļēji rekonstruēt galvenās ēkas plānojumu.
Suns atstājis liecību nākamajām paaudzēm
Viens no savdabīgākajiem atradumiem ir sena ķieģeļa fragments, kurā joprojām skaidri saskatāms suņa ķepas nospiedums.
Pētnieki pieļauj, ka ķieģelis savulaik izmantots romiešu villas grīdas apsildes sistēmā. Visticamāk, kāds suns bija uzkāpis uz vēl nesacietējuša māla, nenojaušot, ka viņa ķepas nospiedums saglabāsies daudzus gadsimtus un reiz nonāks arheologu rokās.
Visus atrastos priekšmetus plānots izstādīt Savārijas muzejā Sombathejā, kur ikviens interesents varēs aplūkot dārgumus, kas vairāk nekā divus gadu tūkstošus bijuši paslēpti zem zemes.