Sančesa ēra tuvojas beigām: kādi pārmaiņu vēji iepūš Spānijā
Ievadot nākamo Eiropai izšķirošo elektorālo ciklu, Spānijā svētdien, 29. novembrī, notiek parlamenta vēlēšanas, kam nākamgad sekos vēlēšanas Francijā, Polijā un Itālijā.
Aptaujas liecina, ka līdzšinējais premjerministrs Pedro Sančess, kas oktobrī beidzot izsludināja opozīcijas sen pieprasītās ārkārtas vēlēšanas, un viņa pārstāvētā Sociālistiskā strādnieku partija (PSOE), visticamāk, pie balsošanas urnām cietīs sakāvi, un parlamentāro vairākumu izcīnīs opozīcijā esošā konservatīvā Tautas partija (PP) kopā ar nacionālkonservatīvo partiju "Vox" ("Balss").
Saskaņā ar aptaujām Alberto Nunjesa Feiho vadītā PP apsteidz PSOE un kopā ar "Vox" varētu iegūt absolūto vairākumu, izcīnot 190 līdz 210 no 350 parlamenta apakšpalātas - Kongresa - deputātu vietām.
Vēlēšanas ir svarīgas, jo to iznākums cita starpā var ietekmēt Madrides attiecības ar Vašingtonu un Latīņameriku, kā arī valdības attieksmi pret aizsardzības izdevumiem, Ķīnu un imigrāciju. Feiho norādījis, ka Spānija piedzīvo visizšķirošāko brīdi pēdējo 50 gadu laikā. Viņš sola "atjaunot valsti, atdzīvināt demokrātiju un atkal apvienot nāciju".
Savukārt straujais "Vox" popularitātes pieaugums, tās atbalstītāju skaitam tuvojoties 20% no vēlētāju kopskaita, atspoguļo nacionālistu ietekmes pieaugumu visā Eiropā, tradicionālo partiju līderiem nespējot pārliecinoši demonstrēt rūpes par ierindas pilsoņu interesēm.
Ar ekonomikas izaugsmi nepietiek
Atrodoties astoņus gadus pie varas, Sančess pie saviem nopelniem varētu pieskaitīt Spānijas tautsaimniecības panākumus. 2025. gadā valsts ekonomikas izaugsme sasniedza 2,8%, apsteidzot gan Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD), gan eirozonas vidējos rādītājus, kas attiecīgi bija 1,8% un 1,4%. Tomēr 56% spāņu nesenajās aptaujās valsts ekonomikas stāvokli novērtējuši kā sliktu vai ļoti sliktu. Turklāt saskaņā ar Spānijas lielākās arodbiedrības "Comisiones Obreras" ("Strādnieku komisijas") vērtējumu mājokļu cenas kopš 2013. gada pieaugušas par 108%, kamēr algas augušas tikai par 30%. Tādējādi ekonomikas izaugsme nav nedz nobremzējusi dzīves dārdzības kāpumu, nedz vairojusi sabiedrības uzticību valdībai.
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28. oktobrī notikusī dzelzceļa katastrofa, kurā gāja bojā 69 cilvēki, kampaņas centrā izvirzīja jautājumus par infrastruktūras drošību un politisko atbildību. Spānijas ātrgaitas dzelzceļu tīkls, kas ir lielākais Eiropā, pēdējo deviņu mēnešu laikā piedzīvojis divas liela mēroga katastrofas, un valdībai nākas skaidroties, kāpēc, neskatoties uz pastāvīgiem brīdinājumiem un reformu solījumiem, nav panākta satiksmes drošības uzlabošana, ko pieprasa gan arodbiedrības, gan eksperti.
Tomēr ar neveiksmīgu mājokļu un infrastruktūras politiku vien nevar skaidrot "Vox" popularitātes pieaugumu. Izsludinot vēlēšanas, Sančess mēģināja vēlētājiem uzspiest izvēli starp piesliešanos nacionālkonservatīvajiem un balsošanu par Spānijas kā "atvērtības un sociālā taisnīguma bastiona" saglabāšanu. Tas varētu palīdzēt mobilizēt kreiso elektorātu, taču vienlaikus politisko debašu centrā izvirza "Vox", vairojot partijas popularitāti un padziļinot sabiedrības sašķeltību. Daļa aptauju liecina, ka "Vox" varētu kļūt par populārāko partiju gados jauno vēlētāju vidū.
Tikmēr korupcijas skandāli, kuros ierauti sociālisti, un Sančesa mēģinājumi savu politisko izdzīvošanu stādīt augstāk par politisko atbildību iedragājuši sabiedrības uzticību premjeram kā demokrātisko institūciju aizstāvim.
No korupcijas apkarotāja līdz politiskās atbildības noliedzējam
Ironiskā kārtā politiskā atbildība bija viens no galvenajiem Sančesa saukļiem 2018. gadā, kad viņš nāca pie varas, solot atjaunot valdības uzticamību pēc viņa priekšteča Marjano Rahoja valdības krišanas. Pēc astoņiem gadiem par kukuļu pieņemšanu saistībā ar iepirkumiem pandēmijas laikā tika notiesāts Sančesa tuvs līdzgaitnieks, bijušais satiksmes ministrs un PSOE organizācijas sekretārs Hosē Luiss Abaloss, kam piespriests 24 gadu cietumsods. Izmeklēšana joprojām turpinās Santosa Serdana lietā, kas viņu nomainīja partijas organizācijas sekretāra krēslā un piecus mēnešus aizvadījis pirmstiesas apcietinājumā. Starp Sančesa tuvākā loka cilvēkiem, kas nonākuši tiesībsargāšanas iestāžu uzmanības fokusā, ir arī bijušais ģenerālprokurors Alvaro Garsija Ortiss, kas notiesāts par slepenas informācijas nopludināšanu, kā arī Sančesa sieva Begonja Gomesa un brālis Dāvids Sančess, kuru lietās izmeklēšana vēl turpinās. Tas devis pamatu Feiho paziņot, ka sociālisti ir viskorumpētākā partija, kādu Spānija jebkad pieredzējusi.
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Šajās lietās pagaidām nav konstatēta paša Sančesa kriminālatbildība, taču premjeram būtu jānes politiskā atbildība par saviem lēmumiem, amatpersonu iecelšanu un savu tuvāko līdzgaitnieku izdarītajiem noziegumiem. Tā vietā Sančess centies pret valdību kritiski noskaņotos medijus pasludināt par "nomelnošanas mašīnu", kas izplatot dezinformāciju, un apsūdzējis tiesnešus par iesaistīšanos politikā. Taču, vairākām lietām noslēdzoties ar notiesājošiem spriedumiem, uzbrukumi tiesām un žurnālistiem var tikai vairot vēlētāju uzņēmību pret "Vox" uzturēto antiistablišmenta naratīvu.
Valdības pozīcijas papildus iedragājusi parlamentārā paralīze. Spānija joprojām spiesta dzīvot ar 2023. gada budžetu. Trūkstot stabilam parlamentārajam vairākumam, Sančess arvien lielākā mērā paļaujas uz valdības dekrētiem, izņēmuma likumdošanas procedūru pārvēršot par pārvaldes rutīnas instrumentu. "Vox" līderis Santjago Abaskals, izmantojot šo faktu, Sančesa kabinetu nosaucis par "neleģitīmu mafijas valdību".
Visā Eiropā nostiprinoties nacionālistu partijām, Sančesa gadījums parāda, kādi ierobežojumi pastāv mēģinājumiem mobilizēt pret tiem vēlētājus. Spēcīga ekonomikas izaugsme nevar kompensēt neveiksmes mājokļu un sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanā, kā arī politiskās atbildības trūkumu. Politiskie līderi nevar ticami uzstāties kā demokrātisko institūciju aizstāvji, vienlaikus diskreditējot neatkarīgu izmeklēšanu un parlamentāro atbalstu uztverot kā sekundāru faktoru varas saglabāšanai. Lai ierobežotu nacionālistu popularitātes pieaugumu, jārisina reālās problēmas, kas to veicina, un jāspēj uzņemties atbildību par pašu rīcību. Tradicionāli piekoptā stratēģija, cenšoties nacionālistu partijas pasludināt par draudu, padara tās tikai pievilcīgākas to vēlētāju acīs, kas vēlas pārmaiņas.
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Vai PP ir gatava koalīcijai ar "Vox"?
Feiho paziņojis, ka viņa mērķis ir nodrošināt savai valdībai parlamentāro vairākumu, noslēdzot ar "Vox" līgumu par parlamentāro atbalstu. Par iespējamas koalīcijas veidošanu PP līderis izsakās, ka rēķināsies ar spāņu tautas izvēli, taču joprojām apgalvo, ka Abaskals nav ar viņu runājis par atbildības uzņemšanos pār kādas ministrijas vadīšanu. Vienlaikus viņš atzīst, ka "Vox" proponētā "nacionālās prioritātes" politika esot pretrunā gan ar Spānijas konstitūciju, gan ar ES tiesību normām.
Eiropas Reformu centra pētniece un bijusī Spānijas premjera padomniece ES lietās Kamino Mortera-Martinesa uzskata, ka pat gadījumā, ja PP izšķirtos veidot koalīciju ar "Vox", nacionālkonservatīvie neiegūtu valdībā lielu ietekmi. "Viņi nesaņems nevienu no galvenajām ministrijām. Viņi neiegūs aizsardzības vai ārlietu, vai ekonomikas [ministriju]," uzskata Mortera-Martinesa.
Kopš 2022. gada PP ir sadarbojusies ar "Vox" vairāku reģionālo valdību līmenī, nacionālkonservatīvajiem ieņemot amatus, piemēram, Kultūras un Tūrisma ministrijās. Tolaik Feiho iebilda pret koalīcijas veidošanu Kastīlijā un Leonā, taču jau gadu vēlāk abas partijas veidoja koalīcijas Valensijā, Aragonā, Mursijā un Estremadurā. Tiesa, 2024. gadā "Vox" aizgāja no visām piecām reģionālajām valdībām, atsakoties no tā dēvēto nepavadīto nelegālo imigrantu bērnu pārvietošanas uz viņu provincēm. Taču kopš tā laika "Vox" noslēguši jaunus koalīcijas līgumus ar PP Estremadurā, Aragonā, Kastīlijā un Leonā un Andalūzijā.
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Sančesa politikas cena Eiropai
Pēdējos astoņus gadus Sančesa politiskās izdzīvošanas centieni ietekmējuši arī Spānijas ārpolitiku. Viņa skaļie iebildumi pret ASV prezidenta Donalda Trampa politiku var uzrunāt zināmu pašmāju vēlētāju segmentu, taču viņa pretenzijas veidot "anti-Trampa aliansi" nekad nenovedīs pie saskaņotas eiropeiskas alternatīvas. Tikmēr Sančesa pretestība aizsardzības izdevumu palielināšanai mazina Spānijas ietekmi un uzticamību, īpaši Eiropas sabiedroto acīs.
Sančesa attiecības ar Eiropas partneriem vēl vairāk saspīlēja tā dēvētā Seutas krīze. 22 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu līderi parakstīja vēstuli, pieprasot Spānijai īstenot stingrāku robežpolitiku. Tikmēr kadri ar nelegālo imigrantu pūļiem, kas nekontrolēti ielaužas Spānijai piederošajā anklāvā Ziemeļāfrikā, tikai stiprināja pret imigrantu iebrukumu vērsto "Vox" retoriku. Pat bijusī ārlietu ministre Sančesa valdībā Aranča Gonsalesa Laja atzinusi, ka tas bija hibrīduzbrukums, uz kuru Spānija reaģējusi pārāk vēlu.
Lielu neapmierinātību gan pašā Spānijā, gan citās Eiropas valstīs izsaucis arī Sančesa valdības lēmums legalizēt simtus tūkstošus nelegālo imigrantu, ar ko lielā mērā tiek skaidrota Seutas krīze. Reaģējot uz šo valdības iniciatīvu, legalizācijai pieteikušies 1,2 miljoni nelegālo imigrantu.
Pretstatā Sančesa galēji liberālajai migrācijas politikai "Vox" izvirza "nacionālo prioritāti", sociālo pabalstu un subsīdiju piešķiršanā dodot priekšroku spāņiem. Nacionālkonservatīvie sola repatriēt nelegālos imigrantus, kā arī organizēt to ārvalstnieku remigrāciju, kas nesniedz nekādu ieguldījumu Spānijai. Arī Feiho apsūdz Sančesu, ka imigrācijas jautājumā viņš kļuvis par Eiropas problēmu. Tādējādi labējo uzvara vēlēšanās varētu tuvināt Spāniju vairuma citu ES dalībvalstu arvien stingrākajai nostājai nelegālās imigrācijas apkarošanas un bloka ārējo robežu drošības jautājumos.
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Spānijas iekšpolitiskie apsvērumi atstājuši ietekmi arī uz ES paplašināšanās politiku. Madride brīdinājusi, ka piekritīs jaunu dalībvalstu uzņemšanai blokā tikai tad, ja katalāņu, basku un galisiešu valodas tiks atzītas par oficiālajām ES valodām, ko Sančess apsolīja, lai nodrošinātu savai valdībai katalāņu separātistu partijas "Junts" ("Kopā par Kataloniju") parlamentāro atbalstu. Eiropas partneri šo Madrides demaršu gan atzinuši par "tukšiem draudiem" un brīdinājuši Spāniju no iekšpolitikas jautājumu pārnešanas uz sarunām ar kandidātvalstīm par iestāšanos ES.
No NATO līdz Latīņamerikai
Valdības maiņa var atjaunot Spānijas ietekmi ES un uzlabot attiecības ar Vašingtonu, taču "Vox" simpātijas pret Trampu var sarežģīt centienus uzturēt kopīgu Eiropas nostāju, kad ES un ASV intereses nonāk pretrunā. PP ir paudusi apņēmību sasniegt NATO izvirzīto mērķi aizsardzībai atvēlēt 5% no iekšzemes kopprodukta (IKP), kas ir krasā pretrunā ar Sančesa līdzšinējo nostāju. Taču tas prasīs panākt līdzsvaru ar prasībām palielināt sociālos tēriņus un izdevumus infrastruktūrai.
Sarežģītāks būs jautājums par attiecībām ar Ķīnu. Ķīnas investīcijas Spānijā gada laikā ir gandrīz četrkāršojušās no 149 miljoniem eiro 2024. gadā līdz 643 miljoniem eiro 2025. gadā. Lai gan pilnīgi dati par 2026. gadu vēl nav pieejami, investīciju pieauguma temps pirmajā pusgadā ir mazinājies. Tomēr ekonomiskie vilinājumi nepazīst partejiskus ierobežojumus, un jebkurai nākamajai valdībai nāksies līdzsvarot ieguldījumu iespējas ar sabiedroto drošības apsvērumiem. Viens no piemēriem ir Ķīnas autoražotāja SAIC iecere būvēt rūpnīcu Ferolā, kas radīs aptuveni 1000 jaunu darbavietu un ko atbalsta konservatīvā Galisijas valdība. Taču jaunceļamās rūpnīcas atrašanās netālu no stratēģiski nozīmīgas karaflotes bāzes līdztekus bažām par tehnoloģisko atkarību rada arī raizes par iespējamo spiegošanu.
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Arī Ķīnas tehnoloģiju milža "Huawei" loma sakaru infrastruktūrā ienesusi spriedzi Madrides attiecībās ar Pekinu. Sančesa valdība centusies pasargāt esošos kontraktus ar "Huawei" no ES ierobežojumiem, kamēr 2025. gada jūlijā ASV Kongresa izlūkošanas komiteju priekšsēdētāji pieprasījuši izvērtēt izlūkošanas informācijas apmaiņu ar Spāniju, jo tā devusi "Huawei" piekļuvi savām noklausīšanās sistēmām. Ikvienai nākamajai valdībai nāksies risināt to pašu dilemmu, kā saglabāt ieguvumus, ko sniedz Ķīnas investīcijas, nekaitējot Eiropas drošībai un saglabājot sabiedroto uzticību.
Valdības maiņa var mainīt arī Madrides attieksmi pret Latīņameriku, ar kuru pastāvošās kultūras, darījumu un diplomātiskās saites ļauj Spānijai uzņemties abas pasaules daļas saistoša tilta lomu. Sančesa valdība, piemēram, pēc 2024. gada Venecuēlas prezidenta vēlēšanām atteicās par uzvarētāju atzīt opozīcijas kandidātu Edmundo Gonsalesu, neskatoties uz Spānijas Kongresa un Eiropas Parlamenta aicinājumiem. Ņemot vērā, ka Gonsaless un citi Venecuēlas opozīcijas līderi uzturas Spānijā, jaunā valdība varētu palīdzēt veidot stingrāku ES nostāju un vairot spiedienu uz Vašingtonu, lai sarīkotu Venecuēlā godīgas vēlēšanas un nodrošinātu līdz šim autoritārā režīma varā bijušajā valstī politiskās un pilsoniskās brīvības.
Sančesa konflikti ar Latīņamerikas valstu labējiem līderiem raisījuši diplomātisku rīvēšanos, taču Trampa neparedzamība rada Spānijai iespēju, jo pat tām Latīņamerikas valdībām, kas sabiedrojušās ar Vašingtonu, ir iemesli diversificēt savus sadarbības partnerus. Savukārt Eiropai ciešākas attiecības ar Latīņameriku var paplašināt tirdzniecības un investīciju iespējas un palielināt tās ietekmi reģionā, kur jūtama pieaugoša Ķīnas klātbūtne.
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Tikmēr "Vox" saites ar tādiem latīņamerikāņu līderiem kā Argentīnas prezidents Havjers Milejs var palīdzēt atjaunot diplomātiskās attiecības ar labējo vadītajām reģiona valstīm. Tajā pašā laikā Sančesa partejiskās pieejas nomainīšana ar citu ideoloģisko pieeju joprojām var ierobežot Spānijas ietekmi Latīņamerikā. Tomēr Madridei var izdoties pavirzīt Latīņameriku augstāk ES dienas kārtībā.
Visbeidzot, Spānijas vēlēšanas var sniegt norādes uz politiskajām pārmaiņām, kas Eiropu var gaidīt 2027. gadā, kad iespējama valdību maiņa tādās ietekmīgās ES dalībvalstīs kā Francija, Polija un Itālija. Tas, vai Spānijas vēlēšanas stiprinās Eiropas drošību, ekonomisko stabilitāti un transatlantiskās attiecības, būs atkarīgs no nākamās Spānijas valdības spējas veidot konstruktīvas attiecības ar Vašingtonu un uzturēt kopīgu Eiropas nostāju, kad ES un ASV intereses nesaskanēs.
Avoti: "Atlantic Council", "EU Today", BBC.