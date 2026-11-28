VIDEO: Ukrainas spēki sarīko okupantiem elli, iznīcinot mežā paslēptu pazemes degvielas bāzi
Operācijas "Elle-3" laikā Ukrainas karavīri okupētajā Luhanskas apgabalā iznīcinājuši rūpīgi nomaskētu naftas bāzi, no kuras Krievijas spēki apgādāja savas vienības ar degvielu.
Par to paziņojis Ukrainas Nacionālās gvardes 1. korpuss "Azov", publicējot arī operācijas videoierakstu.
Video redzamajā kartē atzīmētas Vilhoves un Dovžanskas apdzīvotās vietas okupētajā Luhanskas apgabalā. "Azov" gan neatklāj, kad tieši operācija notikusi un cik ilgi tā norisinājusies.
Operāciju īstenoja Ukrainas Nacionālās gvardes 1. korpusa "Azov" vienības "SxLüd" un 9. armijas korpusa 59. brigādes bataljona "Signum" karavīri. Saskaņā ar "Azov" sniegto informāciju iznīcināta gan naftas bāze, gan tās darbību nodrošinošā infrastruktūra.
Kā norāda korpusā, Krievijas spēki degvielas tvertnes bija paslēpuši pazemē meža teritorijā. Objektu aizsardzībai tika izmantoti radioelektroniskās karadarbības līdzekļi un mobilās ugunsgrupas.
"Vilciens nogādāja degvielu bāzēs. Tur tā tika uzglabāta pazemes rezervuāros. No turienes degvielas autocisternas to izvadāja militārajām vienībām. Tagad vairs neizvadā," teikts publicētajā video.
Korpusā "Azov" atgādina, ka Ukrainas aizsardzības spēki iepriekš iznīcinājuši arī Krievijas naftas bāzes un loģistikas infrastruktūru okupētajā Doneckas apgabalā.