Sirskis devies slepenā misijā uz Norvēģiju, kur novērojis Krievijas militāro bāzi
Bijušais Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis palīdz Norvēģijai stiprināt robežu ar Krieviju. Ukrainas ģenerālis kopā ar Norvēģijas bruņoto spēku komandieri Eiriku Kristofersenu devies slepenā vizītē uz Krievijas pierobežu, lai izvērtētu iespējas stiprināt pretgaisa aizsardzību, ņemot vērā iespējamos dronu un raķešu uzbrukuma draudus.
Par to vēsta izdevums "Barents Observer", kura žurnālisti ar abiem ģenerāļiem tikās Jārfjorda militārajā robežapsardzības punktā. Tas atrodas aptuveni kilometra attālumā no Norvēģijas un Krievijas robežas Arktikā, netālu no stipri militarizētās Kolas pussalas.
Atbildot uz žurnālistu jautājumu par iespējamām Krievijas provokācijām pret Norvēģiju Tālajos Ziemeļos, kas līdzinātos iepriekš Polijā un Baltijas valstīs pieredzētajiem incidentiem, Sirskis uzsvēra nepieciešamību saglabāt pastāvīgu gatavību.
"Jums pastāvīgi jābūt gataviem provokācijām, un jūsu pretgaisa aizsardzības sistēmām jābūt kaujas gatavībā visu diennakti," paziņoja Ukrainas ģenerālis.
Sirskis un Kristofersens uz valsts ziemeļos esošo Kirkenesi devās ar militārā transporta lidmašīnu C-130J Super Hercules. Lidaparāts nepārraidīja savas atrašanās vietas koordinātas civilajiem lidojumu izsekošanas dienestiem, tostarp "Flightradar24".
Saistībā ar Ukrainas ģenerāļa ierašanos pierobežā Norvēģija bija īstenojusi pastiprinātus drošības pasākumus. Viena no pirmajām Sirska tikšanās reizēm Jārfjordā bija saruna ar Norvēģijas Policijas drošības dienesta vadītāju Beāti Gangasu. Viņas ziņojums tika sniegts aiz slēgtām durvīm.
Nākamajā dienā abi ģenerāļi kopā ar citiem Norvēģijas un Ukrainas militārās vadības pārstāvjiem turpināja pierobežas teritorijas apsekošanu. Delegācija pārvietojās ar kāpurķēžu transportlīdzekļiem, kā arī izmantoja vienu no Norvēģijas Karalisko gaisa spēku meklēšanas un glābšanas helikopteriem.
Militārpersonas vairākkārt apstājās, lai iepazītos ar apvidus īpatnībām gar Krievijas robežu. Tostarp delegācija apmeklēja Korpfjelles apkārtni, kur no novērošanas torņa Sirskis un Kristofersens varēja pārredzēt Pečengas ieleju Krievijas teritorijā.
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Šajā apvidū dislocēta Krievijas 71. gvardes motorizēto strēlnieku divīzija, kas iepriekš bija pazīstama kā 200. atsevišķā motorizēto strēlnieku brigāde.