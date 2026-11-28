Delfīni noveco gluži kā cilvēki: zinātnieki atklājuši interesantu likumsakarību
Gandrīz 40 gadus novērojot delfīnus, zinātnieki atklājuši pārsteidzošas līdzības ar cilvēku uzvedību novecojot. Turklāt kāds sociālās uzvedības paradums, iespējams, ir cieši saistīts ar šo dzīvnieku ilgmūžību.
Novecojot delfīni ne tikai maina savus paradumus, bet arī kļūst izvēlīgāki attiecībā uz to, ar ko kopā pavada laiku. Turklāt zinātnieki atklājuši, ka noteikti sociālās uzvedības paradumi ir saistīti ar ilgāku mūžu.
Delfīni, gluži tāpat kā cilvēki, ar gadiem var kļūt izvēlīgāki attiecībā uz savu sabiedrību. Jaunībā tie biežāk uzturas lielās grupās, bet vēlāk viņu paziņu loks parasti sašaurinās. Vienlaikus pētnieki novērojuši, ka delfīniem, kuri arī vecumdienās saglabā vai pat palielina savu sabiedriskumu un kuru sociālā uzvedība kļūst paredzamāka, ir lielākas izredzes nodzīvot ilgāku mūžu.
Pētījuma rezultāti publicēti zinātniskajā žurnālā "PLOS Biology".
Kā mainās delfīnu sociālais loks?
Zinātnieki analizēja gandrīz 40 gadu laikā iegūtos novērojumu datus par Indijas un Klusā okeāna afalīnām (Tursiops truncatus), kas mīt Haizivju līcī pie Austrālijas krastiem. Pētījumā tika iekļauti 457 delfīni - 228 tēviņi un 229 mātītes. Kopumā zinātnieki apkopoja gandrīz 65 000 novērojumu, kas veikti no 1988. līdz 2025. gadam.
Pētnieki analizēja, cik daudz citu delfīnu parasti uzturējās katra dzīvnieka tuvumā un kā šis skaits mainījās dzīves laikā. Izrādījās, ka sākotnēji vidējais grupu lielums pieauga, sasniedza maksimumu un pēc tam pakāpeniski samazinājās. Šī likumsakarība bija izteiktāka tēviņiem, kuri kopumā uzturējās lielākās grupās nekā mātītes.
Tomēr tas nenozīmē, ka visi vecākie delfīni kļūst par vientuļniekiem. Dzīvnieku uzvedība ievērojami atšķīrās - daži turpināja paplašināt savu sociālo loku arī lielākā vecumā. Savukārt tie delfīni, kuru sociālais loks sāka sašaurināties agrāk, parasti arī agrāk pazuda no pētnieku redzesloka.
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Kāpēc sabiedriskāki delfīni varētu dzīvot ilgāk?
Pēc pētījuma autoru domām, jaunībā saskarsme ar daudziem sugasbrāļiem palīdz delfīniem iegūt svarīgu informāciju, mācīties un iepazīt apkārtējo pasauli. Ar laiku dzīvnieki uzkrāj pieredzi, labāk orientējas pazīstamās vietās un apgūst efektīvus barības meklēšanas paņēmienus. Tādēļ nepieciešamība pastāvīgi uzturēt kontaktus ar lielu skaitu citu delfīnu var mazināties.
Tā vietā arvien lielāku nozīmi iegūst jau izveidojušās sociālās saites. Delfīni biežāk var izvēlēties pazīstamus partnerus, radiniekus vai dzīvniekus, ar kuriem tos vieno ilgstošas attiecības. Līdzīga tendence novērojama arī cilvēkiem, kuri, kļūstot vecāki, plaša paziņu loka vietā nereti dod priekšroku nelielam tuvu draugu pulkam.
Tomēr zinātnieki atklājuši vēl kādu interesantu likumsakarību. Novecojot delfīnu sociālā uzvedība kopumā kļūst paredzamāka - grupu lielums, kurās tie uzturas, vairs tik ievērojami nemainās. Turklāt šī tendence bija izteiktāka dzīvniekiem, kuri nodzīvoja ilgāku mūžu.
Delfīniem, kuri ar gadiem saglabāja vai pat palielināja savu sabiedriskumu un vienlaikus kļuva paredzamāki savā sociālajā uzvedībā, bija raksturīgs ilgāks mūžs. Zinātnieki pieļauj, ka tas varētu liecināt par sociālo prasmju attīstību - spēju izmantot uzkrāto pieredzi, izvēlēties piemērotu sabiedrību un uzturēt vērtīgas attiecības.
Tomēr pētījumā konstatēta tikai saistība starp sociālo uzvedību un ilgmūžību, nevis pierādīts, ka sabiedriskums tiešā veidā pagarina dzīvi. Sociālā loka sašaurināšanos vecumdienās var ietekmēt arī fiziskā stāvokļa pasliktināšanās, ilggadējo partneru zaudēšana un citu delfīnu dabiskā mirstība.
Dzīvnieku sociālās attiecības ir sarežģītākas, nekā varētu šķist
Delfīnu sociālā dzīve var būt daudz sarežģītāka par kopīgu peldēšanu un medībām. Novembrī slovēņu maratonpeldētājs Martins Strels pastāstīja, ka bīstama peldējuma laikā pa Amazoni viņu ielenkušas agresīvas vēršhaizivis. Sportists esot saucis palīgā delfīnus, kuri, pēc viņa teiktā, atpeldējuši un iesaistījušies sadursmē ar plēsējiem. Lai gan šis notikums nav iemūžināts video, stāsts atkal pievērsis uzmanību jūras zīdītāju neparastajai uzvedībai un spējai reaģēt uz cilvēkiem.
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Delfīniem saziņa ir ne tikai sociālās dzīves sastāvdaļa, bet arī būtisks izdzīvošanas priekšnoteikums. Tie izmanto skaņas signālus, lai orientētos apkārtējā vidē un sazinātos ar citiem sugasbrāļiem, tādēļ cilvēku darbība var tiem nopietni traucēt.
Apkopojot 214 eksperimentālu pētījumu rezultātus, zinātnieki secinājuši, ka trokšņa piesārņojums ietekmē vismaz vienu fizioloģisku vai uzvedības rādītāju 80% pētīto dzīvnieku sugu. Piemēram, kuģu radītais troksnis apgrūtina vaļu un delfīnu savstarpējo saziņu, tādēļ jūras zīdītāji cenšas izvairīties no trokšņainām piekrastes teritorijām.
Sarežģītas sociālās attiecības konstatētas arī mūsu tuvākajiem radiniekiem - šimpanzēm. Biologi vairāk nekā 800 stundu garumā novēroja 26 šimpanzes kādā Ugandas rezervātā un noskaidroja, ka tās retāk atņem barību tiem sugasbrāļiem, ar kuriem izveidojušās ciešas attiecības.
Gadījumos, kad runa bija par draugiem, barības atņemšana notika 61% gadījumu, savukārt attiecībās ar dzīvniekiem, ar kuriem nebija ciešu sociālo saišu, - 70% gadījumu.
Pētnieki pieļauj, ka šādas savstarpējās gaidas un īpaša attieksme pret sev tuviem sugasbrāļiem varētu būt viens no cilvēku draudzības evolūcijas priekšnoteikumiem. Pētījums vēlreiz apliecina, cik nozīmīgas dzīvnieku dzīvē var būt sociālās saites.