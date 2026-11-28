ASV prezidenta alga: cik daudz vairāk viņš saņem nekā Latvijas prezidents?
ASV prezidenta gada alga ir 400 000 ASV dolāru pirms nodokļu nomaksas. Saskaņā ar ASV kodeksa 3. sadaļas 102. pantu šī summa tiek izmaksāta ikmēneša maksājumos, nevis vienā lielā maksājumā.
Izdevums "HowStuffWorks" norāda, ka prezidenta alga tiek uzskatīta par ar nodokli apliekamiem ienākumiem un tai tiek piemērots federālais ienākuma nodoklis.
Lai palielinātu prezidenta algu, nepieciešams Kongresa apstiprinājums, taču likumdevēji nedrīkst mainīt prezidenta atalgojuma apmēru viņa pilnvaru termiņa vidū.
Šāds ierobežojums noteikts ASV Konstitūcijas II panta 1. sadaļā. Tāpat šis noteikums aizliedz prezidentam attiecīgajā laikposmā saņemt jebkādu citu atlīdzību no ASV federālās valdības vai jebkura štata valdības.
Turklāt prezidenta lēmums ziedot savu algu nemaina likumā noteikto atalgojuma apmēru.
ASV viceprezidenta atalgojumu regulē atsevišķi noteikumi. 2026. gadā oficiāli noteiktā viceprezidenta gada alga ir 292 300 ASV dolāru. Tomēr saistībā ar ASV Kongresa locekļu algu iesaldēšanu faktiski izmaksātā summa joprojām ir 235 100 ASV dolāru.
Salīdzinājumam - Latvijas prezidenta gada pamatalga ir aptuveni 104 tūkstoši eiro, kas ir 8659 eiro (bruto) mēnesī.
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Prezidenta privilēģijas un priekšrocības
Papildus algai prezidentam tiek piešķirts 50 000 ASV dolāru liels reprezentācijas un izdevumu segšanas pabalsts, kas paredzēts ar oficiālo pienākumu izpildi saistīto izmaksu segšanai.
Šis pabalsts netiek iekļauts bruto ienākumos, bet neizmantotie līdzekļi tiek atgriezti ASV Valsts kasē. Federālie tiesību akti arī atļauj prezidentam Baltā nama rezidencē izmantot valstij piederošās mēbeles un citus interjera priekšmetus.
Federālais likums ļauj Kongresam piešķirt līdz 100 000 ASV dolāru gadā prezidenta ceļojumu izdevumu segšanai. 2026. finanšu gadā Kongress iekļāva šo ceļojumu izdevumu limitu Baltā nama budžetā, kā arī noteica, ka prezidenta administrācijas oficiālo pieņemšanu un reprezentācijas izdevumi nedrīkst pārsniegt 19 000 ASV dolāru.
Baltā nama darbinieki un militārpersonas nodrošina arī prezidenta transportu un medicīnisko aprūpi.
Prezidentu pensijas
1958. gada Likums par bijušajiem prezidentiem noteica tiesības uz federālo pensiju prezidentiem, kuru pilnvaru termiņš ir beidzies.
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Prezidenta pensija ir vienāda ar izpildvaras departamenta vadītāja gada pamatalgu, proti, tā atbilst kabineta ministra algai. Bijušajiem prezidentiem paredzētie pabalsti ietver arī apstiprinātus izdevumus darbinieku atalgošanai un biroja uzturēšanai pēc prezidentūras beigām.
ASV Slepenais dienests nodrošina prezidenta apsardzi, pamatojoties uz atsevišķu likumā noteiktu pilnvarojumu. Šī aizsardzība tiek nodrošināta gan pašreizējiem prezidentiem, gan var tikt turpināta bijušajiem prezidentiem visu viņu mūžu.
Bijušajam Latvijas Valsts prezidentam pensija ir 7360 eiro (bruto) mēnesī.