Nopludinātie Krievijas statistikas pārvaldes dati atklāj ievērojamus Putina elites specvienību zaudējumus
Krievijas Speciālo operāciju spēki, kuru uzdevumos ietilpst militārās intervences ārvalstīs, diversijas un slepenas operācijas, kopš 2022. gada cietuši ievērojamus zaudējumus.
Kopš pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Krievijas Speciālo operāciju spēki zaudējuši 87 karavīrus, tostarp vairākus desmitus virsnieku. Daļa gājuši bojā frontē, citi miruši aizmugurē vai joprojām nenoskaidrotos apstākļos, vēsta izdevums "Važnije istoriji", kas izpētījis hakeru grupējumu "Silent Crow" un "Kiberpartizani" rīcībā nonākušo Krievijas Federālā statistikas dienesta ("Rosstat") mirušo personu datubāzi.
Speciālo operāciju spēki ir atsevišķa Krievijas armijas struktūra, kas izveidota gadu pirms Krimas okupācijas. Dienestam tajā atlasa vislabāk sagatavotos karavīrus no Krievijas elites speciālo uzdevumu vienībām. Struktūras uzdevumos ietilpst militārās intervences ārvalstīs, diversijas un slepenu operāciju veikšana ārpus Krievijas robežām.
Sākotnēji Speciālo operāciju spēku sastāvā ietilpa divi speciālo uzdevumu centri - "Senež" un "Kubinka-2". 2014. gadā par struktūras komandieri kļuva ģenerālis Aleksejs Djumins, kurš iepriekš bija Vladimira Putina apsardzes priekšnieka vietnieks.
Vislielākos zaudējumus cietusi vienība "Senež"
Saskaņā ar "Važnije istoriji" aprēķiniem kopš 2022. gada Krievijas Speciālo operāciju spēki zaudējuši 87 karavīrus. Vismaz trīs no tiem, kuri gājuši bojā pēc pilna mēroga kara sākuma, savulaik piedalījušies Krimas okupācijā.
Vislielākos zaudējumus cietis speciālo uzdevumu centrs "Senež" - 53 karavīri. Centrā "Kubinka-2" gājuši bojā 23 karavīri, bet vēl 11 - Sevastopoles jūras speciālo operāciju centrā, kas izveidots pēc Krimas okupācijas.
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Vismaz 54 Speciālo operāciju spēku karavīri gājuši bojā Ukrainā, vēl trīs no gūtajiem ievainojumiem miruši Maskavas apgabala hospitāļos. Pieci karavīri gājuši bojā Sīrijā, savukārt vairāki nāves gadījumi reģistrēti pašā Krievijā.
Noslēpumaini nāves gadījumi
Īpašu uzmanību pētnieki pievērsuši septiņiem Speciālo operāciju spēku karavīriem, kuru nāves apstākļus nav izdevies viennozīmīgi izskaidrot.
Starp minētajiem gadījumiem ir nejaušs sprādziens, noslīkšana, saindēšanās ar nezināmām vielām, pakāršanās un mīklaini ceļu satiksmes negadījumi. Neviens no šiem nāves gadījumiem oficiāli nav klasificēts kā pašnāvība vai nelaimes gadījums.
Pētījumā minēta arī vismaz trīs augsta ranga Krievijas militārā izlūkdienesta (GRU) kosmiskās izlūkošanas virsnieku bojāeja. Visi trīs šopavasar vienā dienā gājuši bojā triecienā okupētajā Luhanskā. Nav zināms, kādus uzdevumus viņi pilsētā pildīja.