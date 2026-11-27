"Putinu neapturēs nekādi zaudējumi!" Makfols atklāj Kremļa patieso kara mērķi Ukrainā
Neraugoties uz milzīgajiem zaudējumiem kaujas laukā, Vladimirs Putins negrasās atteikties no kara Ukrainā. Bijušais ASV vēstnieks Krievijā Maikls Makfols skaidro, kāpēc pat simtiem tūkstošu zaudētu karavīru nespēj apturēt Kremļa diktatoru.
Vladimirs Putins ir gatavs upurēt simtiem tūkstošu Krievijas karavīru, lai atjaunotu impēriju, nevis gūtu konkrētus politiskus vai ekonomiskus labumus. Šādu viedokli intervijā Robinsonam Erhardam paudis bijušais ASV vēstnieks Krievijā Maikls Makfols.
Pēc diplomāta aplēsēm, kopš kara sākuma Krievija zaudējusi no 1,2 līdz 1,5 miljoniem karavīru, ieskaitot kritušos un ievainotos. Turklāt trīs gadu laikā Krievijas karaspēks pavirzījies uz priekšu vien par dažiem kilometriem.
Makfols uzskata, ka, vērtējot iespējamos ieguvumus un zaudējumus, kara turpināšanai no Maskavas viedokļa nav jēgas, taču Krievijas diktators savas tautas intereses neizvirza pirmajā vietā.
Bijušais vēstnieks raksturoja Putinu nevis kā pragmatiķi, bet gan kā ideoloģiski motivētu līderi. Pēc viņa teiktā, Putins Krievijas impērijas sabrukumu 1917. gadā un Padomju Savienības sabrukumu 1991. gadā uztver kā vēsturiskus zaudējumus, kurus cenšas labot, atjaunojot kādreizējo Krievijas ietekmi.
Makfols arī uzsvēra, ka Krievijas prezidentam praktiski neviena priekšā nav jāuzņemas politiskā atbildība, savukārt autoritārisma līmenis mūsdienu Krievijā, pēc viņa vērtējuma, ir pat augstāks nekā Padomju Savienības pastāvēšanas pēdējos gados.