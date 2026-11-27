Zelenskis paziņo, ka "Starlink" problēma Ukrainā ir atrisināta, taču ne pilnībā
Amerikāņu miljardiera Īlona Maska uzņēmums "SpaceX" daļēji atcēlis "Starlink" satelītsakaru darbības ierobežojumus Ukrainā. Par to intervijā BBC pastāstījis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Pēc Zelenska teiktā, "Starlink" satelītsakari un to militārā versija "Starshield" pašlaik darbojas pienācīgi Ukrainas kontrolētajā teritorijā, taču ierobežojumi joprojām saglabājas Krievijas armijas okupētajās Ukrainas teritorijās. Tas apgrūtina Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēju notriekt Krievijas reaktīvos trieciendronus.
Zelenskis nezina, kurš devis rīkojumu uzņēmumam "SpaceX" ierobežot "Starlink" darbību, taču uzskata, ka tas bijis politisks lēmums.
Ukrainas prezidents salīdzināja situāciju ar "Starlink" ar problēmām pretgaisa aizsardzības sistēmu "Patriot" raķešu piegādē. Ukrainas Rietumu partneri jau apmaksājuši 60 raķetes, taču ASV joprojām nav apstiprinājušas to nodošanu Ukrainai.
Jau vēstīts, ka šā gada oktobrī Ukraina saskārās ar "Starlink" satelītsakaru un to militārās versijas "Starshield" darbības traucējumiem. Sakari pārtrūka, piemēram, brīdī, kad Ukrainas bezpilota lidaparāts pārsniedza 160 kilometru stundā lielu ātrumu.