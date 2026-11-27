Ukraina ar Viktora Coja dziesmām mudina Krievijas karavīrus padoties gūstā
Ukrainas Speciālo operāciju spēki frontes līnijā īsteno neparastu psiholoģisko operāciju. Izmantojot radiostacijas, kas atgādina ierasto Krievijas radio, ukraiņi cenšas mazināt pretinieka kaujas garu un mudināt Krievijas karavīrus nolikt ieročus, vēsta "The New York Times".
Radiostaciju ēterā skan krievu rokmūzika un populārā mūzika, bet dziesmu starplaikos tiek pārraidītas ziņas no frontes, informācija par karagūstekņiem un pat īpašs audioieraksts "Instrukcija, kā padoties gūstā".
Šo pārraižu mērķis ir mazināt Krievijas karavīru vēlmi turpināt karot. Ukrainas Speciālo operāciju spēki gar visu frontes līniju izvietojuši radioraidītāju tīklu. Aicinājumi padoties gūstā sēj šaubas Krievijas karavīros, kuru kaujas gars, kā vēsta izdevums, pēdējā gada laikā ievērojami krities.
Sākotnēji radio ēterā mūzika neskanēja. Tika pārraidīti vien aicinājumi nolikt ieročus, vēstījumi par kara bezjēdzību un mudinājumi civiliedzīvotājiem evakuēties. Mūziku pievienoja vēlāk, lai noturētu to Krievijas karavīru uzmanību, kuri nejauši uztvēruši radiostacijas frekvenci.
Muzikālā repertuāra pamatā ir krievu pretkara un opozicionāri noskaņotu izpildītāju dziesmas, tostarp Viktora Coja, Borisa Grebenščikova un čečenu dziesminieka Timura Mucurajeva skaņdarbi.
Ēterā skan arī grupas DDT dziesma "Nešauj" ("Ne strelai"), kas tapusi Afganistānas kara iespaidā, un grupas "Akvarium" dziesma "Šis vilciens ir liesmās" ("Etot pojezd v ogne").
Radiostacijas "Radiokājnieki" raidījumu vadītājs ir 34 gadus vecs Ukrainas karavīrs ar segvārdu "Humānists". Pēc viņa teiktā, pārraidēm jārada Krievijas karavīros ilgas pēc mājām un nomāktības sajūta, vienlaikus paužot domu, "ka viņus nekas labs negaida, ka karš vienmēr pirmām kārtām nozīmē asinis, nāvi un upurus, ka viņi, visticamāk, nepiedzīvos šī kara beigas un ka daudz labāk būtu pārtraukt karot".
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Katrā frontes sektorā tiek pārraidīta atšķirīga programma, tādējādi radot iespaidu, ka klausītājs uztvēris vietējo radiostaciju. Doneckas apgabalā radiostacija nosaukta par "Izvēlies dzīvi", bet Izjumas apkārtnē - par "Radiokājniekiem".
Pārraides iespējams uztvert arī ar parastu automašīnas radio. "The New York Times" žurnālistiem vienu no šīm radiostacijām izdevies uztvert uz autoceļa aptuveni 50 kilometru attālumā no Izjumas.