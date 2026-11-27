"Viņš nevar būt draugs, vienkārši nevar." Zelenskis asi reaģē uz Trampa izteikumiem par Putinu
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis intervijā britu raidsabiedrībai BBC kritizēja ASV prezidenta Donalda Trampa nesenos izteikumus par draugu Putinu, velkot paralēles ar Hitlera dēvēšanu par draugu Otrā pasaules kara laikā.
"Protams, tā ir ASV prezidenta darīšana, bet tas ir dīvaini... [Krievijas diktators Vladimirs Putins] ir agresors un slepkava. Viņš ir atnesis fašismu XXI gadsimtā. Viņš nevar būt draugs, vienkārši nevar," sacīja Zelenskis.
"Tas ir tāpat, ja kāds Otrā pasaules kara laikā būtu teicis par Hitleru, ka viņš ir labs draugs kara laikā. Tas ir ļoti sāpīgi ģimenēm, kas zaudējušas savas meitas un savus dēlus. Un viņi liek cerības uz Savienoto Valstu prezidentu," BBC korespondentei Sārai Reinsfordai intervijā sacīja Ukrainas prezidents.
Komentējot ASV lomu miera procesā, Zelenskis norādīja, ka Ukrainai ir nepieciešams reāls sabiedrotais, kas spēj izdarīt spiedienu uz Krieviju.
"ASV nevar būt vienkārši starpnieks - neitrāls, jo, ja tu mēģini būt pārāk neitrāls attiecībā pret agresoru, tu automātiski vairs neesi neitrāls, jo tas nozīmē, ka tu atbalsti abas puses - un tātad atbalsti gan upurus, gan agresoru. Tas nav pareizi," klāstīja prezidents.
Vienlaikus viņš norādīja uz pozitīviem rezultātiem saistībā ar gūstekņu apmaiņu, lēmumu par Eiropas dalību sarunās un paziņoja, ka nākamajā nedēļā Ukrainā notiks svarīgas tikšanās par drošības garantiju jautājumiem.
Runājot par ziemu, Zelenskis pauda, ka Krievija, ņemot vērā milzīgos zaudējumus kaujas laukā un neveiksmīgās operācijas, ir pārgājusi uz haosa stratēģiju, mēģinot sašķelt sabiedrību, atdalīt Dņepras kreiso un labo krastu, uzbrūkot tiltiem, kā arī uzbrūkot ūdens attīrīšanas un kanalizācijas objektiem.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Prezidents arī informēja par nopietnu pretraķešu sistēmu un "Patriot" raķešu trūkumu laikā, kad ASV koncentrē uzmanību uz Tuvajiem Austrumiem.
Uz jautājumu, vai viņš uzskata to par spiediena izdarīšanu uz Ukrainu, Zelenskis atbildēja: "Iespējams, tas nebija ASV nodoms, bet tas darbojas tieši tā."
Atsevišķi viņš pievērsās "Starlink" un "Starshield" sistēmu darbībai. Pēc prezidenta teiktā, pēc pozitīviem signāliem no ASV puses sistēma atgriezās normālā režīmā Ukrainas kontrolētajā teritorijā, taču ierobežojumi joprojām pastāv okupētajās teritorijās.
Tāpēc Ukrainas karavīri nevar pārtvert reaktīvos šahedus virs okupētās teritorijas, bet teritorijā, kas atrodas Ukrainas kontrolē, bieži vien jau ir par vēlu.