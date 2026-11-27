Pīta Hegseta mentors paziņojis, ka sievietēm vajadzētu aizliegt piedalīties vēlēšanās
ASV mācītājs Dags Vilsons, kuru ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets dēvē par savu mentoru, nācis klajā ar šokējošiem apgalvojumiem, paziņojot, ka sievietēm vajadzētu aizliegt piedalīties vēlēšanās.
Runājot no Aidaho štata pilsētas Moskovas, viņš medijam BBC apgalvoja, ka "sabiedrība, kuru vada vīrieši, esot ļoti liela svētība". Viņa teiktais izraisīijis īsu ažiotāžu kristiešu kopienā, no kuriem daudzi norāda, ka Vilsona uzskati balstās uz fundamentālistisku Bībeles interpretāciju, kas veicina sieviešu pakļaušanu.
Vilsons, kurš pats sevi dēvē par kristīgo nacionālistu, uzskata, ka ASV vajadzētu būt teokrātijai, kurā viendzimuma attiecības būtu krimināli sodāmas, aborti – aizliegti, bet citu reliģiju pārstāvjiem būtu liegts ieņemt valsts amatus.
Iepriekš viņš kādā sprediķī ierosināja arī grozīt ASV Konstitūcijas 19. grozījumus, kas piešķīra sievietēm tiesības balsot. Viņš norādījis, ka vēlēšanās vajadzētu piedalīties tikai ģimenes galvai - vīrietim, kurš balsotu visas ģimenes vārdā. Arī šie mācītāja apgalvojumi saskārušies ar plašu kritiku kristīgās kopienas vidū, bet taisnības labad jānorāda, ka Vilsons joprojām pārstāv vien marginālu daļu ASV kristiešu.
Tomēr viņš izpelnījies plašu publikas uzmanību pateicoties viņa saiknei ar Pītu Hegsetu. ASV Aizsardzības ministra pārstāvis paziņojis, ka Hegsets ir "lepns būt Vilsona pārstāvētās baznīcas biedrs" un "ļoti augstu vērtē daudzas Vilsona kunga mācības".
Vilsons ir vadījis arī dievkalpojumus Pentagonā, tai skaitā pēdējais tika aizvadīts novembra vidū. Kāpjot Vilsonam līdzās uz skatuvi Hegsents pateicās viņam par sniegtajām mācībām ["mentorību"] un par "patiesību, ko viņš paudis".