Pēc nakts trauksmes Latvijā brīdinājums par gaisa telpas apdraudējumu izsludināts arī Igaunijā
Igaunijas Aizsardzības spēki piektdienas rītā valsts dienvidos izsludināja brīdinājumu par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā, kas bija spēkā apmēram 40 minūtes.
Plkst. 6.41 tika izplatīts brīdinājums par apdraudējumu gaisa telpā Tartu, Jegevas, Vīlandes, Valgas, Veru un Pelvas apriņķos. Iedzīvotājiem tika ieteikts meklēt patvērumu, ja ir redzams drons, kā arī informēt par to atbildīgās institūcijas. Plkst. 7.22 tika izplatīta informācija par apdraudējuma beigām.
Brīdinājumi par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā Igaunijā ierasti tiek izsludināti laikā, kad Ukraina veic uzbrukumu Krievijas teritorijā. Kā norāda Kijiva, Krievijas pretdarbības rezultātā Ukrainas droni novirzās no kursa un ielido citu valstu teritorijā.
Piektdienas rītā tiešsaistē ir izplatīta informācija par Ukrainas dronu uzbrukumu Sanktpēterburgai Krievijas Ļeņingradas apgabalā, kas robežojas ar Igauniju. Iepriekšējo reizi brīdinājums par iespējamu apdraudējumu Igaunijas gaisa telpā tika izplatīts sestdienas rītā.
Arī Latvijas gaisa telpā virs Ludzas novada naktī uz piektdienu īsu brīdi ielidojis bezpilota lidaparāts, tāpēc aktivizēti iznīcinātāji un pārtvērējdrons, informēja Nacionālie bruņotie spēki (NBS).
Jauns.lv jau jau ziņoja, ka naktī pēc plkst. 2 Ludzas novadā tika konstatēts gaisa telpas apdraudējums un izsludināts oranžais brīdinājums, savukārt Balvu novadā vēlāk tika konstatēts iespējams gaisa telpas apdraudējums un izsludināts dzeltenais brīdinājums. Abi brīdinājumi pēc plkst. 3 tika atcelti.