ES ārkārtas samits noslēdzas agrāk, nekā plānots. „Lēta Eiropa” var izrādīties „ļoti dārga kļūda”, pauž Tusks
Eiropas Savienības ārkārtas samitam Briselē bija jānotiek divas dienas - 26. un 27. novembrī, taču ES valstu līderi nolēma sarunas piektdien neturpināt un samitu noslēgt jau ceturtdienas vakarā.
Samitā, kurā tika apspriests Eiropas Savienības ilgtermiņa budžets 2028.-2034. gadam - noslēdzās priekšlaicīgi, jo dalībvalstu prasības joprojām stingri atšķiras.
„Mēs zinām, ka šovakar pie rezultāta nenonāksim,” ceturtdien par notikušo pauda Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs. Viņš arī atklāja, ka sarunās par ES 2028.-2034. gada budžetu iezīmējusies virzība uz tā kopējā apmēra samazināšanu.
Jāpiebilst, ka vienošanās panākšana nebija gaidāma jau pirms samita. Jau aizvadītajā nedēļā Eiropadomes priekšsēdētājs Antoniu Košta bija iesniedzis jaunu ES budžeta projektu 1,78 triljonu eiro apmērā - tas bija par aptuveni 204 miljardiem eiro mazāks budžets nekā Eiropas Komisijas iepriekšējā gada priekšlikumā norādītais.
Septiņas valstis - Vācija, Austrija, Dānija, Zviedrija, Somija, Beļģija un Nīderlande - uzstāj, lai nākamā ES budžeta pieaugums salīdzinājumā ar pašreizējo budžetu tiktu palielināts mēreni.
Šo valstu prasību vidū ir arī ilgtspējīgs finansējums Ukrainai, kurā piedalītos visas ES dalībvalstis. Tāpat valstis uzstāj, ka ES būtu jāsaglabā atlaides tām valstīm, kuras ES budžetā iemaksā vairāk, nekā saņem no Eiropas Savienības atpakaļ par savām iemaksām. Pēc tikšanās ar Koštu šo valstu pārstāvji atkārtoti uzstāja, ka kopējais ES budžeta apjoms būtu jākoriģē vēl vairāk. Tikmēr Polijas premjerministrs Donalds Tusks sociālajā tīklā “X” brīdināja, ka „lēta Eiropa” var izrādīties „ļoti dārga kļūda”.
My message for today: a cheap Europe could turn out to be a very expensive mistake. Security comes at a price. As simple as that.— Donald Tusk (@donaldtusk) November 26, 2026
Otrā pusē ir tā dēvētie "kohēzijas politikas atbalstītāji", kuri iestājas par lielāku ES budžeta pieaugumu un vēlas, lai tajā, tāpat kā līdz šim, galvenais uzsvars tiktu likts uz atbalstu lauksaimniecībai un reģionālajai attīstībai. Šajā grupā ir arī Itālija, Polija un Spānija.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Domstarpības starp abām grupām bija viens no iemesliem, kāpēc iepriekšējā sanāksmē oktobrī vienošanos panākt neizdevās.
Ceturtdienas ārkārtas samitam bija jāiezīmē pirmā pietuvošanās abu pušu interešu apvienošanai, taču sarunas palikušas neatrisinātas. Tā kā līderi piektdien tās neturpinās, diskusijas par 2028.-2034. gada budžeta apmēru, dalībvalstu iemaksām, atlaidēm un Ukrainas finansējumu būs jāturpina decembrī.