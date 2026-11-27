Dabas stihijas varā – postoša vētra un plūdi pārņēmuši ASV austrumus
ASV austrumus ceturtdien piemeklēja stipra vētra, traucējot miljoniem amerikāņu svinēt Pateicības dienu un liekot atlikt lielveikalu tīkla 'Macy's" Pateicības dienas ...
FOTO, VIDEO: milzu viļņi un ielas zem ūdens - dabas stihija izjauc miljoniem amerikāņu svētkus
ASV austrumus ceturtdien piemeklēja stipra vētra, traucējot miljoniem amerikāņu svinēt Pateicības dienu un liekot atlikt lielveikalu tīkla 'Macy's" Pateicības dienas parādi Ņujorkā pirmoreiz tās 100 gadu vēsturē.
Spēcīgs lietus un stiprs vējš no ziemeļaustrumiem plosījās ASV centrālās daļas un austrumu štatos, radot nelabvēlīgus laikapstākļus vienā no ASV noslogotākajiem brīvdienu periodiem.
🤯 New York City wind was insane today, getting battered by winds gusting up to 60 mph this Thanksgiving. High Wind warning.. Coastal flooding of up to three feet above ground level possible in vulnerable areas of Manhattan, Brooklyn and staten Island. https://t.co/fOPwSCs7pf— SaiNivi (@Sainivii) November 27, 2026
Kamēr ģimenes pulcējās uz tradicionālām svinībām, vairāk nekā 900 000 mājsaimniecību un uzņēmumu palika bez elektrības, un vissmagāk tika skarti Pensilvānijas, Mērilendas un Virdžīnijas štati.
ASV lidostās, galvenokārt valsts austrumos, tika atcelti aptuveni 400 avioreisu, bet aizkavējās vairāk nekā 2000.
Ņujorkas slavenā "Macy's" parāde, kuru parasti vēro miljoniem cilvēku, tika pārcelta uz sestdienu piesardzības apsvērumu dēļ. Šī parāde Pateicības dienā līdz šim nebija notikusi tikai vienreiz, kad tā trīs gadus bija atcelta Otrā pasaules kara laikā.
Austrumu piekrastē tika ziņots par vētras izraisītiem plūdiem, bet tās ietekme bija jūtama arī iekšzemē, kur stipras vēja brāzmas un pārāk mitra augsne izraisīja koku uzkrišanu elektrolīnijām un namiem.
🚨 A massive Thanksgiving storm is wreaking havoc across the US! More than 600,000 customers are without power, coastal communities are flooded, and several East Coast bridges and roads have been shut down. Severe weather continues to disrupt lives. 🌪️🌊 #ThanksgivingStorm #USA https://t.co/bDmZxEmM5d— Nitish K Yadav (@NITISHK22069083) November 27, 2026
Vašingtonas piepilsētās Mērilendas štatā divi miljoni iedzīvotāju tika aicināti taupīt krāna ūdeni, ņemot vērā elektroapgādes pārtraukumu ietekmi uz ūdens attīrīšanas sistēmām.
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Amatpersonas aicināja cilvēkus ierobežot braucienus ar auto, jo vairāki nozīmīgi tilti tika slēgti stipra vēja dēļ. Ņūdžersijas štata gubernatore Maikija Šerila, kas trešdien izsludināja ārkārtējo stāvokli laikapstākļu dēļ, aicināja iedzīvotājus ievērot drošības pasākumus.
One Million #Americans Face Thanksgiving Without Power Due to Severe Storms #Shafaq_news https://t.co/Okq97XJ4F8— SHAFAQ NEWS ENGLISH (@SHAFAQNEWSENG) November 27, 2026