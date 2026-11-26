Itālija ievieš stingrus noteikumus skolās: aizliedz parandžas un nosaka ierobežojumus ārvalstnieku bērniem
Itālijas parlaments ceturtdien apstiprinājis virkni būtisku izmaiņu valsts izglītības sistēmā. Turpmāk skolās būs aizliegts valkāt parandžas, nikabus un citus apģērbus, kas aizsedz seju, savukārt ārvalstnieku bērniem un viņu vecākiem būs jāievēro stingrākas prasības attiecībā uz itāļu valodas zināšanām.
Kā vēsta Itālijas ziņu aģentūra ANSA, likumprojektu atbalstīja 142 deputāti, 112 balsoja pret, bet četri atturējās. Parlamenta augšpalāta Senāts to bija apstiprinājis jau 20. novembrī. Balsojumu pavadīja opozīcijas deputātu protesti, parlamenta zālē paceļot plakātus ar uzrakstu "Skolā neviens nav svešinieks".
Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem par sejas aizsegšanu skolas nodarbību laikā varēs piemērot naudas sodu no 200 līdz 1000 eiro. Ja pārkāpumu izdarīs nepilngadīga persona, sods tiks piemērots tās vecākiem. Izņēmumi būs pieļaujami medicīnisku apsvērumu dēļ vai gadījumos, kad sejas aizsegšana nepieciešama mācību procesā, vēsta "Sky TG24".
No 2027./2028. mācību gada Itālijas skolās tiks ieviests arī 30% ierobežojums ārvalstnieku skolēnu skaitam klasēs, kurās bērni sāk mācības attiecīgajā izglītības posmā. Ierobežojums attieksies uz skolēniem, kuriem nav pietiekamu itāļu valodas zināšanu un kuri neatbilst noteiktiem izņēmuma kritērijiem.
Stingrākas prasības būs jāievēro arī bērnu vecākiem. Ja viņu nepietiekamās itāļu valodas zināšanas apgrūtinās bērna iekļaušanos skolas vidē, vecākiem būs jāapmeklē bezmaksas valodas kursi. Par šīs prasības neievērošanu pēc brīdinājuma saņemšanas varēs piemērot naudas sodu no 200 līdz 1000 eiro.
Itālijas izglītības ministrs Džuzepe Valditara jaunos noteikumus pamato ar nepieciešamību veicināt ārvalstnieku integrāciju sabiedrībā. Tikmēr opozīcijas deputāti un atsevišķas arodbiedrības paudušas kritiku par valdības izvēlēto pieeju.