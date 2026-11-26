"Es ticu, ka reiz pienāks miers!" Zelenskis Pateicības dienā vēršas pie amerikāņiem ar emocionālu vēstījumu
Kamēr miljoniem amerikāņu šodien, 26. novembrī, Pateicības dienā pulcējas pie svētku galda kopā ar saviem tuviniekiem, daudziem ukraiņiem Krievijas sāktā kara dēļ iespēja būt kopā ar saviem mīļajiem ir liegta. To savā uzrunā amerikāņiem atgādināja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, vienlaikus pateicoties par atbalstu Ukrainai.
Ukrainas prezidents uzsvēra, ka viņa valsts iedzīvotāji vēlas to pašu, ko ikviena ģimene pasaulē, – iespēju būt kopā ar saviem mīļajiem, būt mierā un priecāties par bērnu sasniegumiem. Taču miljoniem ukraiņu šobrīd jādzīvo pastāvīgu uzbrukumu un briesmu apstākļos.
"Mēs vēlamies izbeigt šo karu un darām visu iespējamo, lai tas notiktu. Un es ticu, ka kādu dienu tas notiks. Būs miers. Ukraina saglabās savu neatkarību," sacīja Zelenskis.
Ukrainas prezidents pauda cerību, ka kādu dienu viņš varēs personīgi pateikties Amerikai par panākto mieru. Viņš arī uzsvēra, ka amerikāņu atbalsts palīdz Ukrainai atgūties pēc Krievijas uzbrukumiem un turpināt cīņu par savu neatkarību.
Zelenskis īpaši pateicās tiem amerikāņiem, kuri ieradušies Ukrainā un palīdz tās iedzīvotājiem. Noslēdzot uzrunu, viņš pauda cerību, ka ukraiņu drosme un brīvības mīlestība dos spēku gan amerikāņiem, gan ikvienam, kurš tic brīvībai un augstu vērtē cilvēka dzīvību.