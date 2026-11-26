VIDEO: miljoniem amerikāņu gatavojas atzīmēt Pateicības dienu, taču dabai ir savi plāni
ASV šodien, 26. novembrī, atzīmē vienus no gada nozīmīgākajiem svētkiem – Pateicības dienu. Taču miljoniem amerikāņu, kuri šajā laikā dodas ciemos, svētku plānus var izjaukt mātes dabas untumi un to radītie sastrēgumi un lidojumu kavēšanās.
Amerikas Autobraucēju asociācija (AAA) prognozē, ka laikā no 24. līdz 30. novembrim ceļā dosies aptuveni 81,5 miljoni amerikāņu. Lai gan ceļotāju skaits ir nedaudz mazāks nekā pērn, tas joprojām ir tuvu vēsturiski augstākajam līmenim.
Īpašas bažas rada laikapstākļi. ASV austrumu piekrastē gaidāmas spēcīgas lietusgāzes un vēja brāzmas, savukārt Kalifornijas piekrasti apdraud plūdi, ko var izraisīt vētras un neparasti augsts paisums. Nelabvēlīgie laikapstākļi varētu ietekmēt arī tradicionālo Pateicības dienas parādi Ņujorkā, kas šogad norisinās jau simto reizi.
Papildu satraukumu ceļotājiem rada pēdējās nedēļās piedzīvotās tehniskās problēmas ASV aviācijas nozarē. 13. novembrī tehnisku traucējumu dēļ uz laiku tika apturēti lidojumi visā valstī, ietekmējot vairāk nekā miljonu pasažieru. Savukārt 24. novembrī tehnisku problēmu dēļ īslaicīgi tika apturēta lidmašīnu ierašanās Čikāgas starptautiskajā lidostā.
ASV Transporta drošības pārvalde prognozē, ka no 24. līdz 30. novembrim lidostās drošības pārbaudes veiks aptuveni 17,6 miljoniem pasažieru. Viens no noslogotākajiem brīžiem gaidāms svētdien, 29. novembrī, kad daudzi amerikāņi pēc svinībām dosies atpakaļ uz mājām.