"Tā ir īsta asinspirts!": Tramps nosoda Putina grēka darbus Ukrainā un aicina pārtraukt militāru agresiju Eiropā
ASV prezidents Donalds Tramps atklājis, ka nesenajās sarunās ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu Ķīnā runājis ne tikai par nepieciešamību izbeigt karu Ukrainā, bet arī pārtraukt jebkādu Krievijas militāro agresiju pret citām Eiropas valstīm.
"Katru mēnesi tiek nogalināti tūkstošiem cilvēku – tā ir īsta asinspirts," savā sociālajā tīklā "Truth Social" rakstīja Tramps. Viņš norādīja, ka sarunās ar Putinu daudz laika veltījis tieši jautājumam par Krievijas militārās agresijas izbeigšanu Eiropā.
Lai gan Tramps vairākkārt aicinājis izbeigt karu Ukrainā sarunu ceļā, šoreiz viņš pievērsies Eiropas drošībai plašākā mērogā. ASV prezidents gan neprecizēja, kādas tieši Krievijas darbības viņš domājis, runājot par militāro agresiju visā Eiropā.
Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gadā arī citas Eiropas valstis vairākkārt ziņojušas par Krievijas provokācijām un iespējamiem sabotāžas gadījumiem. Šonedēļ Polija apsūdzēja Krieviju apzinātā tās gaisa telpas pārkāpšanā, savukārt Igaunija nesen saistīja kādu ļaunprātīgas dedzināšanas gadījumu ar Krievijas militāro izlūkdienestu.
Trampa paziņojums izskanējis dienu pēc tikšanās ar NATO ģenerālsekretāru Marku Ruti ASV prezidenta rezidencē "Mar-a-Lago" Floridā. Pēc tikšanās abas amatpersonas kopīgā paziņojumā uzsvēra, ka Krievijai jāatturas no jebkādām darbībām, kas apzināti vai neapzināti varētu paplašināt karu ārpus Ukrainas robežām.