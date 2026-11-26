Dūmi redzami pat no kosmosa: hutieši paziņo par uzbrukumu Saūda Arābijas lielākajai naftas pārstrādes rūpnīcai
Satelītattēlos, kas uzņemti trešdien, redzami milzīgi melnu dūmu mākoņi virs Saūda Arābijas lielākās naftas pārstrādes rūpnīcas Rāstanūrā. Atbildību par uzbrukumu rūpniecības objektam uzņēmušies Irānas atbalstītie Jemenas hutiešu nemiernieki.
Hutiešu militārais pārstāvis Jahja Sarī paziņojis, ka uzbrukuma rezultātā rūpnīcas teritorijā izcēlušies ugunsgrēki. NASA un uzņēmuma "Planet Labs" uzņemtie satelītattēli liecina, ka dūmi izplatījušies aptuveni 600 kvadrātkilometru platībā. Saūda Arābijas valdība un valsts naftas uzņēmums "Saudi Aramco" sākotnēji uzbrukumu rūpnīcai nekomentēja.
Rāstanūras naftas pārstrādes rūpnīca spēj pārstrādāt 550 000 barelu naftas dienā, un tā atrodas līdzās vienam no pasaulē lielākajiem jēlnaftas eksporta termināļiem. Kāds kuģniecības nozares pārstāvis atklājis, ka pēc uzbrukuma terminālī apturēta naftas iekraušana tankkuģos. Pagaidām nav zināms, vai tā ir atsākta.
Pēdējo nedēļu laikā hutieši pastiprinājuši uzbrukumus Saūda Arābijas infrastruktūrai, tostarp lidostām, naftas ieguves un pārstrādes objektiem, kā arī galvaspilsētas Rijādas finanšu rajonam. Otrdien uzbrukumā Rijādas augstākajai ēkai, kurā atrodas Saūda Arābijas valsts investīciju fonda galvenā mītne, ievainoti 11 cilvēki.
Tikmēr Saūda Arābijas vadītā militārā koalīcija veikusi jaunus triecienus hutiešu kontrolētajām teritorijām Jemenā. Abu pušu militārais konflikts atsākās šā gada jūlijā pēc vairākiem relatīva miera gadiem. Karadarbības saasināšanās rada arvien lielākas bažas par reģiona naftas infrastruktūras un starptautisko kuģniecības maršrutu drošību.
Jāatzīmē, ka Saūda Arābija ir viena no pasaulē lielākajām naftas eksportētājām, tāpēc uzbrukumi tās naftas infrastruktūrai var radīt sekas arī ārpus Tuvo Austrumu reģiona. Ja uzbrukumu dēļ ilgstoši tiktu traucēta naftas pārstrāde un eksports, tas varētu ietekmēt naftas cenas pasaulē un līdz ar to arī degvielas cenas Eiropā.