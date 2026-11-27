Krievijas Valsts domes deputāts paziņo par "krievu pasaules sabrukumu"
Vairāk nekā divas desmitgades Kremlis īstenojis politiku ar saukli par krievu valodas un kultūras aizsardzību pasaulē. Taču tagad no pašas Krievijas politiskās elites izskan atziņas, kas liek apšaubīt šīs politikas panākumus.
Pēdējo 30 gadu laikā krievu valodā runājošo cilvēku skaits pasaulē sarucis par 80 miljoniem. Par to paziņojis Krievijas Liberāldemokrātiskās partijas (LDPR) līderis Leonīds Sluckis, faktiski atzīstot tās politikas neveiksmi, kuru Kremlis vairāk nekā 20 gadus īstenojis ar saukli par krievu valodas aizsardzību, vēsta izdevums "Agentstvo".
Uzstājoties 28. Pasaules krievu tautas koncilā, Sluckis paziņoja par "krievu pasaules sabrukumu". Viņš norādīja, ka nedaudz vairāk nekā 30 gadu laikā krievu valodā runājošo cilvēku skaits sarucis par 80 miljoniem, ārvalstīs slēgti simtiem un pat tūkstošiem krievu skolu, bet Krievijas ārvalstīm paredzēto raidījumu sasniedzamība samazinājusies vairāk nekā simtkārt salīdzinājumā ar 90. gadu sākumu.
Izdevums norāda, ka Sluckis faktiski atzinis kopš 2000. gadu sākuma īstenotās Kremļa politikas neefektivitāti krievu valodas un kultūras popularizēšanā pasaulē. Līdzīgus skaitļus politiķis minējis arī pagājušajā desmitgadē.
"Pagājušā gadsimta 80. un 90. gadu mijā pasaulē krieviski runāja 350 miljoni cilvēku, bet tagad tikai 270 miljoni. Vēsturiskā mērogā niecīgs laika posms (nedaudz vairāk nekā 30 gadu), un par vairāk nekā 80 miljoniem cilvēku mazāk. Diemžēl mums ir pamats runāt par krievu pasaules sabrukumu. Uz mūsu paaudzes pleciem gulstas atbildība par to, lai šo sabrukumu apturētu un krievu pasaule atkal turpinātu augt," paziņoja Sluckis.
Pēc viņa teiktā, valstīs ar lielākajām krievvalodīgo kopienām - Vācijā, Izraēlā un ASV - bērni "lauzītā krievu valodā runā tikai mājās ar vecākiem".
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Sluckis aicināja atjaunot krievu skolas ārvalstīs un atgriezt Krievijā cilvēkus, kuri jau gadu desmitiem ir reģistrēti konsulārajā uzskaitē.
Krievu valodas izplatība pasaulē turpina sarukt
Krievijas iedzīvotāju skaits turpina samazināties, jo mirstība pārsniedz dzimstību. Iedzīvotāju skaita dabiskais samazinājums sasniedz aptuveni 600 000 līdz 700 000 cilvēku gadā. Situāciju vēl vairāk pasliktina sabiedrības novecošanās, pandēmijas sekas un iedzīvotāju emigrācija.
Migrantu pieplūdums no Centrālāzijas šo kritumu tikai daļēji palēnina, taču nespēj kompensēt zaudējumus. Pēc demogrāfu aplēsēm, līdz gadsimta vidum Krievijas iedzīvotāju skaits varētu sarukt no pašreizējiem 143-146 miljoniem līdz 136 miljoniem.
Tikmēr krievu valodā runājošo cilvēku skaits pasaulē sarūk vēl straujāk. Ja 90. gadu sākumā krieviski runāja 312-350 miljoni cilvēku, tad pašlaik, pēc dažādām aplēsēm, tie ir aptuveni 190-250 miljoni.
Viens no galvenajiem iemesliem ir paaudžu maiņa bijušās PSRS valstīs un Austrumeiropā, kur jaunieši krievu valodas vietā arvien biežāk apgūst savas valsts valodu un angļu valodu. Savu lomu spēlē arī krievvalodīgo skolu slēgšana un krievu valodas lietojuma jomas sašaurināšanās pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gadā.
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Kā norāda izdevums, starp pasaulē izplatītākajām valodām tieši krievu valoda piedzīvo vienu no izteiktākajiem runātāju skaita kritumiem.