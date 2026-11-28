Pirms 314 gadiem pazudušā Nīderlandes tirdzniecības kuģa noslēpums pāraudzis starptautiskā kriminālizmeklēšanā
1712. gadā pie Austrālijas krastiem bez vēsts pazuda Nīderlandes tirdzniecības kuģis ar aptuveni 200 cilvēkiem un iespaidīgu sudraba kravu. Vairāk nekā trīs gadsimtus vēlāk tā noslēpumainais stāsts ieguvis negaidītu pavērsienu, liekot iesaistīties pat ASV Federālajam izmeklēšanas birojam (FIB).
Kuģis "Zuytdorp", kas pārvadāja sudraba monētas 128 000 guldeņu (Guldenis jeb florīns bija Nīderlandes valūta no 1434. līdz 2002. gadam, kad to aizstāja ar eiro) vērtībā, pazuda pie Rietumaustrālijas krastiem. Vairāk nekā divus gadsimtus vēlāk nirēji zem stāvām piekrastes klintīm atklāja tā vraku, bet jūras dibenā atradās tūkstošiem sudraba monētu. Tomēr ievērojama daļa dārgumu vēlāk nonāca laupītāju rokās.
2026. gada 24. novembrī Austrālijas varasiestādes oficiāli atguva 23 nozagtas sudraba monētas pēc starptautiskas kriminālizmeklēšanas, kurā piedalījās ASV Federālais izmeklēšanas birojs (FIB), Nīderlandes policija un Austrālijas tiesībsargājošās iestādes.
Austrālijas valdība norāda, ka šī ir pirmā reize, kad kriminālizmeklēšanas rezultātā valstij atdoti nelikumīgi no zemūdens kultūrvēsturiskā mantojuma objekta iegūti un uz ārvalstīm izvesti artefakti.