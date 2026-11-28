Uz Marsa milzu vulkāna nogāzēm pamanīts kas neparasts, zinātnieki meklē atbildes
Astoņus kilometrus augsts vulkāns uz Marsa piesaistījis zinātnieku uzmanību ar savu neparasto izskatu. Jaunākajos attēlos saskatītās detaļas varētu palīdzēt atšķetināt miljardiem gadu senus Sarkanās planētas noslēpumus.
Kosmiskais aparāts "Mars Express" uzņēmis detalizētus attēlus ar senu Marsa vulkānu, kura virsmu klāj neskaitāmas plaisas, lūzumi un triecienkrāteri. Neparastais kalna izskats varētu palīdzēt zinātniekiem noskaidrot, kādi ģeoloģiskie procesi miljardiem gadu gaitā pārveidojuši Sarkano planētu, vēsta "Daily Galaxy", atsaucoties uz Eiropas Kosmosa aģentūru (EKA).
Ar ko īpašs ir senais Marsa vulkāns?
Runa ir par vulkānu Tharsis Tholus, kas paceļas aptuveni astoņus kilometrus virs apkārtējās teritorijas. Tā augstums ir salīdzināms ar augstākajām Himalaju kalnu virsotnēm, tomēr pēc Marsa mērogiem tas uzskatāms par vidēja lieluma vulkānu.
Netālu atrodas aptuveni 21,3 kilometrus augstais Olimpa kalns (Olympus Mons), kas tiek uzskatīts par augstāko zināmo vulkānu Saules sistēmā. Tomēr Tharsis Tholus pētnieku uzmanību piesaistījis ne tik daudz ar saviem izmēriem, cik ar neparasto uzbūvi.
Atšķirībā no daudziem vairogvulkāniem, kuriem raksturīgas plašas un samērā lēzenas nogāzes, šim vulkānam ir nelīdzena, plaisām un lūzumiem klāta virsma. Tā nogāzes ir pat stāvākas nekā Maunakea - milzīgajam Havaju salu vulkānam, kas paceļas no Klusā okeāna dibena.
Šāds reljefs veidojies ilgstošu ģeoloģisko pārmaiņu rezultātā. Sākotnēji vulkāns radās lavas plūsmu ietekmē, taču vēlāk tā sākotnējo formu mainīja iežu deformācijas, sadursmes ar kosmiskajiem ķermeņiem un erozija.
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Ko izdevies saskatīt jaunajos Marsa attēlos?
Detalizētie vulkāna attēli iegūti ar augstas izšķirtspējas stereokameru (HRSC), kas uzstādīta uz kosmiskā aparāta "Mars Express". Tas Marsa orbītā atrodas kopš 2003. gada decembra.
Kamera ļauj izveidot Marsa ainavu trīsdimensiju modeļus, noteikt atsevišķu teritoriju augstumu, nogāžu slīpumu un virsmas uzbūves īpatnības.
Veidojot vulkāna vizualizāciju, pētnieki apzināti palielinājuši vertikālo mērogu, lai reljefa nelīdzenumi būtu labāk pamanāmi un stāvās nogāzes varētu aplūkot detalizētāk.
Attēlos skaidri redzami daudzi apaļi krāteri, kas radušies asteroīdu un citu kosmisko ķermeņu triecienu rezultātā. Tāpat zinātnieki konstatējuši plaisas, nelīdzenas klintis un deformētus kalna apgabalus.
Tas viss liecina, ka vulkāns piedzīvojis ievērojamas pārmaiņas arī pēc tam, kad tā veidošanās galvenais posms jau bija noslēdzies.
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Ko vulkāns var pastāstīt par Marsa pagātni?
Plaisu un krāteru klātā vulkāna virsma ir īpaši vērtīga zinātniekiem, kuri pēta Sarkanās planētas ģeoloģisko vēsturi.
Triecienkrāteru skaits un izvietojums palīdz noteikt atsevišķu virsmas apgabalu aptuveno vecumu. Parasti teritorijas, kurās ir vairāk šādu krāteru, ir senākas, lai gan vēlākās reljefa pārmaiņas var apgrūtināt precīzu vecuma noteikšanu.
Savukārt plaisu un deformēto nogāžu izpēte var palīdzēt noskaidrot, kā laika gaitā mainījusies vulkāna uzbūve un vai notikuši daļēji tā nogruvumi. Saglabājušies lavas nogulumi ļauj izpētīt, kā izkusušie ieži plūduši pa Marsa virsmu un veicinājuši kalna augšanu.
Zinātnieki vēlas noskaidrot, kad tieši notikuši vulkāna izvirdumi, kādi procesi izraisījuši daudzo lūzumu veidošanos un kā šis vulkāns ir saistīts ar citiem tuvumā esošajiem vulkāniem.
Apvienojot no orbītas uzņemtos attēlus, topogrāfisko analīzi un ģeoloģisko kartēšanu, pētnieki var daļēji rekonstruēt kalna vēsturi, pat nenolaižoties uz tā virsmas.
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Lai gan mūsdienās Tharsis Tholus vairs nav aktīvs vulkāns, tā krāteri, plaisām izvagotās nogāzes un sacietējušās lavas plūsmas glabā liecības par laikmetu, kad vulkāniskā aktivitāte būtiski pārveidoja Marsa virsmu.
Iepriekš zinātnieki izvirzījuši arī hipotēzi, ka Saules sistēmas nomalē varētu atrasties vēl viena Zemei līdzīga planēta.