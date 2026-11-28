Vairāk nekā metru garš un ar milzīgām spīlēm: zinātnieki atklāj aizvēsturiska skorpiona noslēpumu
Pirms 415 miljoniem gadu uz mūsu planētas mita skorpioni, kuru izmēri mūsdienās liktu nodrebēt pat drosmīgākajiem. Zinātniekiem izdevies atklāt jaunus faktus par, iespējams, lielāko skorpionu, kāds jebkad dzīvojis uz Zemes.
"Science Alert" vēsta, ka senais skorpions Praearcturus gigas sasniedza vairāk nekā metra garumu un izmēros bija pielīdzināms vidēja auguma sunim. Tā spīles vien bija 16 centimetrus garas - vairāk nekā daudzu mūsdienu skorpionu ķermenis.
Lielbritānijā atrastās milzu radījuma fosilijas pirmo reizi aprakstītas jau 19. gadsimta 70. gados, tomēr vairāk nekā gadsimtu zinātnieku vidū valdīja domstarpības par to, kādam dzīvniekam tās īsti piederējušas. Tagad, izmantojot datortomogrāfiju un pētot vēsturiskos zīmējumus, izdevies rast atbildi.
Kāpēc skorpions izauga tik milzīgs?
Lielbritānijas Dabas vēstures muzeja paleontologs Ričijs Hovards skaidro, ka tik iespaidīgus izmērus skorpions, iespējams, sasniedza tādēļ, ka tam nebija nopietnu konkurentu. Dzīvība uz sauszemes tolaik vēl tikai sāka attīstīties, bet mūsdienu rāpuļu, zīdītāju un putnu senči joprojām dzīvoja ūdenī.
Turklāt milzu skorpions, iespējams, nebija nemaz tik kluss. Uz vienas no tā ekstremitātēm zinātnieki atklājuši ķemmei līdzīgus veidojumus, kas liecina par iespējamu spēju radīt skaņas, berzējot ķermeņa daļas citu gar citu. Šādu paņēmienu izmanto arī atsevišķas mūsdienu skorpionu sugas.
Medīja gan ūdenī, gan uz sauszemes?
Velsā atrastajās fosilijās pētnieki pamanījuši arī mūsdienu krabjiem un omāriem raksturīgus veidojumus. Tas ļauj izvirzīt hipotēzi, ka milzu skorpions spējis medīt gan ūdenī, gan uz sauszemes.
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Paleontologs Gregs Edžkombs pieļauj, ka šis radījums varētu būt īpaši interesants evolūcijas piemērs - dzīvnieks, kurš atgriezies ūdenī pēc tam, kad tā senči jau bija pielāgojušies dzīvei uz sauszemes.
Kas galu galā pielika punktu milzu skorpionu pastāvēšanai, joprojām nav skaidrs. Kā vienu no iespējamiem iemesliem zinātnieki min pieaugošo konkurenci par barību. Tomēr pētnieki lēš, ka šie iespaidīgie plēsēji varētu būt mituši uz Zemes vēl aptuveni 40 miljonus gadu pēc tam, kad dzīvojuši izpētīto fosiliju īpašnieki.
Iepriekš zinātnieki atklājuši arī kāda milzu vēžveidīgā izdzīvošanas noslēpumu okeāna dzīlēs, kur valda aukstums, milzīgs spiediens un ilgstoši var nebūt pieejama barība.