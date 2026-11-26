Gandrīz pusmiljons krievu okupantu likvidēts Ukrainā, liecina Krievijas statistikas dati
Kopš Krievijas invāzijas Ukrainā 2022. gada 24. februārī dzīvību zaudējis gandrīz pusmiljons Krievijas armijas karavīru, proti, vismaz 490 334 karavīri, liecina BBC analizētie Krievijas valsts statistikas dati.
Nopludinātie Krievijas Federālā valsts statistikas dienesta “Rosstat” dati atklāj, kā pilna mēroga iebrukums Ukrainā būtiski mainījis mirstības tendences Krievijā. Tie arī parāda, cik daudz cilvēku dzīvību prasījis karš, kuram, pēc Kremļa diktatora Vladimira Putina ieceres vajadzēja ilgt vien dažas dienas, bet kurš turpinās jau gandrīz piecus gadus.
BBC guvis piekļuvi vairāk nekā 11 miljoniem ierakstu par nāves gadījumiem laikposmā no 2021. gada līdz 2026. gada septembrim pēc Baltkrievijas hakeru grupējuma “Cyber Partisans BY” un Ukrainas grupējuma “Silent Crow” īstenotā kiberuzbrukuma. “Rosstat” atzina, ka piedzīvojis kiberuzbrukumu, taču noliedza, ka būtu nopludināta noslepenota informācija.
Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs trešdien paziņoja, ka oficiālus datus par zaudējumiem var sniegt tikai Krievijas Aizsardzības ministrija: “Iesaku neņemt vērā nekādus citus datus,” viņš teica, atklāti paņirgājoties, ņemot vērā to, ka pati ministrija jau vairākus gadus nepublisko oficiālus datus par zaudējumiem.
BBC kopā ar neatkarīgo Krievijas mediju “Mediazona” salīdzināja “Rosstat” datus ar pašu izveidoto apstiprināto kritušo karavīru sarakstu, kas kopš iebrukuma sākuma veidots, izmantojot publiski pieejamus avotus. Sakritība konstatēta 90% gadījumu. Militārie eksperti lēš, ka BBC apkopotais 290 012 bojāgājušo saraksts, kas veidots, izmantojot oficiālos paziņojumus, sociālo tīklu ierakstus, informāciju par jaunām piemiņas vietām un apbedījumiem, varētu aptvert 45-55% no patiesā bojāgājušo skaita. Tādējādi faktiskais kritušo skaits varētu būt no 527 295 līdz 644 471.
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Dati liecina, ka 65% Krievijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kuri zaudēja dzīvību 2025. gadā, tika nogalināti karā. Vecuma grupā no 25 līdz 34 gadiem šis rādītājs bija 59%. Tikai vecuma grupā no 45 līdz 54 gadiem sirds un asinsvadu slimības Krievijā prasīja vairāk dzīvību nekā karš.
Saskaņā ar BBC veikto nopludināto datu analīzi pirmajā kara gadā kritušo vidējais vecums bija 34 gadi. Līdz 2025. gadam, armijas rindas papildinot ieslodzītajiem un līgumkaravīriem, tas bija pieaudzis līdz 40 gadiem. Uz vairākiem Krievijas nabadzīgākajiem reģioniem Austrumsibīrijā attiecināma nesamērīgi liela militāro zaudējumu daļa. Tivas, Burjatijas un Aizbaikāla novada vīriešiem iespēja iet bojā karā ir 20-25 reizes lielāka nekā Krievijas lielāko pilsētu Maskavas un Sanktpēterburgas iedzīvotājiem.
Dati atklāj arī zaudējumu apmērus kaujās par konkrētām Ukrainas apdzīvotajām vietām. Aptuveni 20 000 Krievijas karavīru gāja bojā cīņās par desmit Ukrainas ciemiem, kuros pirms kara kopumā dzīvoja 12 000 cilvēku. Piemēram, kaujās par nelielo Andrijivkas ciemu, kas atrodas uz dienvidiem no Bahmutas Doneckas apgabalā, dzīvību zaudēja 1122 Krievijas karavīri. Pirms kara šajā ciemā dzīvoja vien 74 cilvēki.
Krievija publiski nesniedz informāciju par kopējiem zaudējumiem kopš kara sākuma 2022. gada februārī. Pirmajās kara dienās Krievijas Aizsardzības ministrijas oficiālais pārstāvis, ģenerālis Igors Konašenkovs vispār stāstīja, ka, piemēram, kaujās par Hostomeļas lidlauku pie Kijivas “likvidēti ap 200 ukraiņu nacionālistu, mums zaudējumu nav”. Turklāt pirms diviem gadiem “Rosstat” pārtrauca publicēt datus par nāves gadījumiem ārēju cēloņu dēļ, kas iepriekš ļāva aplēst militāro zaudējumu apmērus. Piemēram, “Rosstat” datos atrodami tikai 70% no BBC identificētajiem bojāgājušajiem karavīriem, kuri bija no okupētajām Doneckas un Luhanskas apgabalu teritorijām Ukrainas austrumos un karoja Krievijas armijas sastāvā. Kopumā “Rosstat” dati apstiprina tendences, kuras BBC konstatējis arī savos aprēķinos.
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“Rosstat” datubāzē nav norādīti mirušo vārdi un uzvārdi, taču tajā ir informācija par viņu vecumu, dzīvesvietu, nāves vietu un nāves apstākļiem. BBC vispirms atlasīja ierakstus pēc ģeogrāfiskās atrašanās vietas, atstājot tikai tos, kas attiecās uz Ukrainu un Krievijas pierobežas reģioniem, kuros bija iebrukuši Ukrainas spēki. Pēc tam tika identificēti 425 174 ieraksti, kuros nepārprotami norādīts ar karadarbību saistīts nāves cēlonis, piemēram, sprādzieni vai kaujas operāciju laikā gūti šķembu ievainojumi. Tā kā šajā skaitā varēja būt iekļauti arī civiliedzīvotāji, no datiem tika izslēgtas sievietes, kā arī vīrieši, kuri bija jaunāki par 18 vai vecāki par 65 gadiem. Ja persona bija dzīvojusi un mirusi kādā no četriem Krievijas okupētajiem Ukrainas apgabaliem, tā tika izslēgta no saraksta kā iespējams civiliedzīvotājs, izņemot gadījumus, kad ierakstā bija norādīta informācija par militāro dienestu. Vēl 14 093 ieraksti tika identificēti, analizējot informāciju par nodarbinātību, savukārt 51 067 personas datubāzē bija reģistrētas kā mirušas, pamatojoties uz tiesas nolēmumu. Šādi nereti notiek gadījumos, kad karavīrs kaujas zonā pazudis bez vēsts ilgāk nekā sešus mēnešus un viņa mirstīgās atliekas nav atrastas. Arī šajā gadījumā BBC centās izslēgt civiliedzīvotājus, uzskaitot tikai nāves gadījumus karadarbības zonās Ukrainā un Krievijā.
“Rosstat” datu analīze liecina, ka Krievijas pusē karojot gājuši bojā vismaz 5017 ārvalstnieki, tostarp 1031 Uzbekistānas un 720 Tadžikistānas pilsoņi. Ukraiņi šajā aprēķinā nav iekļauti, lai izvairītos no civiliedzīvotāju pieskaitīšanas. Tā ir piesardzīga aplēse, jo personas ar dubultpilsonību datubāzē reģistrētas kā Krievijas pilsoņi. Tajā arī nav informācijas par Ziemeļkorejas karavīriem, kuri gāja bojā, atvairot Ukrainas spēku iebrukumu Krievijas teritorijā 2024. gadā. Analizējot satelītattēlus un oficiāli publiskotās fotogrāfijas no jaunuzceltās piemiņas vietas Phenjanā, BBC identificēja 2304 kritušos Ziemeļkorejas karavīrus.
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Ņemot vērā, ka karš ilgst četrus gadus un desmit mēnešus, Krievijas zaudējumi ir ļoti lieli, īpaši salīdzinājumā ar Padomju Savienības karu Afganistānā, kas noslēdzās 1989. gadā. Šajā desmit gadus ilgajā karā, pēc aplēsēm, dzīvību zaudēja aptuveni 15 000 padomju armijas karavīru un aptuveni miljons vietējo civiliedzīvotāju.