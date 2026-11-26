Maskavā par kukuļņemšanu apcietināts Krievijas Gaisa un kosmisko spēku virspavēlnieka vietnieks Jurijs Grehovs
Maskavas 235. garnizona militārā tiesa apcietinājusi Krievijas Gaisa un kosmisko spēku virspavēlnieka vietnieku bruņojuma jautājumos, ģenerālpulkvedi Juriju Grehovu.
Grehovs apcietināts ar Maskavas 235. garnizona militārās tiesas lēmumu. Krievijas Izmeklēšanas komitejas Galvenās militārās izmeklēšanas pārvaldes lūgumu par apcietinājuma piemērošanu tiesa izskatīja 25. novembrī.
Informāciju tiesas datubāzē atklājis laikraksts "Kommersant".
Saskaņā ar medija RBK rīcībā esošo informāciju Grehovs tiek apsūdzēts kukuļa pieņemšanā sevišķi lielā apmērā atbilstoši Krievijas Kriminālkodeksa 290. panta sestajai daļai.
64 gadus vecais Jurijs Grehovs militārajā dienestā atrodas kopš 1979. gada. No 2007. līdz 2009. gadam viņš pildīja Īpašo uzdevumu pavēlniecības pretgaisa aizsardzības divīzijas štāba priekšnieka un komandiera vietnieka pienākumus.
2013. gadā Grehovu iecēla par pretgaisa un pretraķešu aizsardzības spēku komandiera pirmo vietnieku, bet divus gadus vēlāk viņš ieņēma līdzvērtīgu amatu Gaisa un kosmiskajos spēkos. Par Gaisa un kosmisko spēku virspavēlnieka vietnieku bruņojuma jautājumos Grehovs kļuva 2021. gadā.
2024. gada maijā Krievijas prezidents Vladimirs Putins atbrīvoja Sergeju Šoigu no aizsardzības ministra amata. Pēc tam kriminālvajāšana tika sākta pret vairākiem augsta ranga ģenerāļiem, tostarp bijušajiem Šoigu vietniekiem.
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2026. gada novembrī Maskavas tiesa bijušajam Krievijas aizsardzības ministra pirmajam vietniekam Ruslanam Caļikovam piesprieda desmit gadu cietumsodu stingra režīma kolonijā. Viņš tika atzīts par vainīgu līdzekļu izšķērdēšanā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā un kukuļņemšanā.
Atklātajos informācijas avotos nav ziņu par Grehova tiešu līdzdalību Krievijas pilna mēroga iebrukumā Ukrainā, tomēr 2022. gadā Eiropas Savienība saistībā ar Krievijas agresiju pret Ukrainu iekļāva viņu sankciju sarakstā.