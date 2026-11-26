Ne tikai Ukrainai: Francijas analītiķis brīdina par Krievijas vērienīgajiem bruņošanās plāniem
Krievija 2027. gadā plāno saražot vismaz 30 000 spārnoto un ballistisko raķešu, kā arī reaktīvo bezpilota lidaparātu. Francijas atklāto avotu izlūkošanas (OSINT) analītiķis Klemāns Molēns brīdina, ka šie ieroči nākotnē varētu tikt izmantoti ne tikai pret Ukrainu, bet arī pret NATO dalībvalstīm.
Par Krievijas plāniem ievērojami palielināt militāri rūpnieciskā kompleksa ražošanas jaudas Molēns 26. novembrī vēstīja sociālajā tīklā "X".
Ja 2026. gadā Krievijā saražotas aptuveni 4200 spārnotās raķetes, tad nākamgad Maskava plāno būtiski palielināt vairāku ieroču modeļu ražošanas apjomus, tostarp "Banderol", DAN-T, "Fiļin" un "Geraņ-5".
Šo ieroču priekšrocība ir salīdzinoši zemās ražošanas izmaksas. Turklāt tos iespējams izmantot ne tikai triecieniem Ukrainā, bet arī pret NATO dalībvalstīm.
Francijas militārais analītiķis pauda bažas par Ukrainas spēju efektīvi atvairīt tik apjomīgus Krievijas uzbrukumus.
"Krievijas rīcībā būs tūkstošiem lētu bezpilota lidaparātu un raķešu gadījumam, ja izcelsies karš citā reģionā," brīdināja Molēns.
Viņa ieraksts bija reakcija uz ASV Ārpolitikas pētniecības institūta (FPRI) vecākā pētnieka Roba Lī publiskoto informāciju par Krievijas bruņojuma ražošanas plāniem 2027. gadā.
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Next year, Russia 🇷🇺 is planning to produce thousands (planned 30k) of cheap cruise missiles, such as S8000 Banderol, DAN-T, Filin and Geran-5. These missiles are faster than both normal and jet powered drones, but slower and cheaper than cruise missiles. Ukraine is tracking them with air-defense missiles and fighter jet, a costly and dangerous defense. In recent months, I have observed an explosion of the number of Russian strikes in the Ukrainian rear with Banderol/Geran-5 and DAN-T missiles, which is a big challenge for the future. Those, combined with ballistic/cruise missiles as well as jet powered drones (Geran-4 / BM-35/70) and classic drones (Geran-2, Gerbera) are going to be a big issue for Ukraine in 2027. Later, all this production will be in stock and Russia will have thousands of cheap drones and missiles in a case of a war elsewhere...— Clément Molin (@clement_molin) November 25, 2026
"Viens no faktoriem, kas noteiks kara gaitu 2027. gadā, būs Ukrainas atbalstītāju spēja saražot vai finansēt pietiekamu daudzumu raķešu un pārtvērēju, lai neitralizētu arvien pieaugošo Krievijas raķešu apjomu," uzsvēra amerikāņu eksperts.
Lai efektīvi atvairītu Krievijas masveida uzbrukumus ar ballistiskajām un spārnotajām raķetēm, kā arī bezpilota lidaparātiem, Ukrainai nepieciešams ievērojami stiprināt pretgaisa aizsardzības spējas, tostarp nodrošināt pietiekamu daudzumu pretgaisa aizsardzības sistēmu "Patriot" raķešu.