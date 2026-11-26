Plaisa Putina un Kima Čenuna draudzībā? Phenjana apturējusi ieroču piegādes
Ziemeļkoreja uz laiku apturējusi militāro palīdzību Krievijai pēc diplomātiskām domstarpībām par Maskavas nostāju attiecībās ar Dienvidkoreju, 26. novembrī paziņoja Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenā izlūkošanas pārvalde (HUR),.
Ziemeļkoreja kļuvusi par nozīmīgu Krievijas kara mašinērijas sastāvdaļu, sniedzot Maskavai ievērojamu militāro atbalstu karā pret Ukrainu. Abu valstu militārās rūpniecības nozares pārsteidzoši labi papildina viena otru.
Saskaņā ar Ukrainas un Rietumvalstu amatpersonu sniegto informāciju Phenjana piegādājusi Maskavai ballistiskās raķetes un artilērijas munīciju, kā arī nosūtījusi aptuveni 14 000 karavīru, lai tie kopā ar Krievijas spēkiem karotu Kurskas apgabalā. Pēc Dienvidkorejas, Ukrainas un Rietumvalstu amatpersonu aplēsēm vairāk nekā 6000 no šiem karavīriem ir gājuši bojā, vēsta "Kyiv Independent".
Kopš 2024. gada Krievija pret Ukrainu raidījusi vismaz vairākus desmitus Ziemeļkorejā ražotu ballistisko raķešu. Lai gan tās ir dažādu veidu, kopumā tiek uzskatīts, ka tās ir jaudīgākas, taču mazāk precīzas nekā Krievijā ražotie analogi.
Domstarpības Maskavas un Phenjanas attiecībās
Ukrainas militārais izlūkdienests apgalvo, ka spriedze abu valstu attiecībās sākusi pieaugt oktobrī, kad Krievijas ārlietu ministra vietnieks Andrejs Rudenko paudis gatavību palīdzēt mazināt saspīlējumu starp Seulu un Phenjanu.
Ziemeļkorejas ārlietu ministre Čve Sonhi oktobra beigās esot norādījusi, ka šādi izteikumi neatbilst abu valstu sabiedroto attiecībām, un pieprasījusi Maskavai skaidrot tās politiku attiecībā uz Dienvidkoreju.
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Pēc Ukrainas izlūkdienesta ziņām, Čve Sonhi pēc tam paziņojusi par militārā atbalsta pagaidu apturēšanu. Šādu lēmumu personīgi esot pieņēmis Ziemeļkorejas līderis Kims Čenuns.
Noteiktie ierobežojumi ietver aizliegumu Krievijas militārā transporta lidmašīnām izmantot Ziemeļkorejas gaisa telpu, kā arī ballistisko raķešu KN-23 un artilērijas lādiņu piegāžu apturēšanu.
Turklāt Phenjana pagaidām atturoties izpildīt Krievijas lūgumu palielināt Ziemeļkorejas militāro kontingentu Krievijā no pašreizējiem 8500 līdz 50 000 karavīru.
Jau augustā Ukrainas izlūkdienests brīdināja, ka Krievija varētu lūgt Ziemeļkoreju nosūtīt vēl līdz 50 000 karavīru, kā arī raķetes, dronu operatorus un tehniskā atbalsta vienības.
Saskaņā ar HUR informāciju Ziemeļkorejas 11. speciālo operāciju spēku korpusa vienības joprojām atrodas Krievijas Kurskas apgabalā. Savukārt kopš vasaras vidus Voroņežas apgabalā Krievijas 112. raķešu brigādes sastāvā darbojas arī Ziemeļkorejas raķešu vienība.
Ukrainas militārais izlūkdienests nav atklājis, kā ieguvis šo informāciju, un "Kyiv Independent" nav izdevies to neatkarīgi pārbaudīt.
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Vēl nesen Putins solīja ciešāku sadarbību
Vēl 9. septembrī Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins un Krievijas prezidents Vladimirs Putins apsveikumos par godu Ziemeļkorejas dibināšanas 78. gadadienai apliecināja savu valstu ciešās attiecības ar Phenjanu, vēstīja Ziemeļkorejas valsts ziņu aģentūra KCNA.
Putins solīja turpināt ciešu sadarbību ar Phenjanu abu valstu "visaptverošās stratēģiskās partnerības" ietvaros, uzsverot, ka attiecību padziļināšana veicināšot reģionālo drošību un daudzpolāras pasaules kārtības veidošanos.
Krievija un Ziemeļkoreja kopš 2023. gada strauji paplašinājušas militāro sadarbību, 2024. gadā noslēdzot stratēģiskās partnerības līgumu, kas paredz arī savstarpēju militāro palīdzību.