Ķīnā atklātas līdz šim nezināmu seno cilvēku pēdas, atradums liek pārskatīt cilvēces evolūcijas vēsturi
Ķīnas dienvidos zinātnieki veikuši pārsteidzošu atklājumu, kas varētu mainīt līdzšinējos priekšstatus par cilvēces evolūciju Āzijā. Alās atrastie zobi liecina, ka pirms vairāk nekā 100 000 gadu līdzās Deņisovas cilvēkiem, iespējams, dzīvojusi vēl kāda zinātnei līdz šim nezināma seno cilvēku grupa.
Kā vēsta "Global Times", atsaucoties uz Ķīnas Mugurkaulnieku paleontoloģijas un paleoantropoloģijas institūtu (IVPP), pēdējos gados zinātnieki arvien vairāk sliekušies uzskatīt, ka lielākā daļa Austrumāzijā vidējā pleistocēna laikā dzīvojušo seno cilvēku piederējuši Deņisovas cilvēku evolūcijas līnijai. Tomēr jaunais atklājums liecina, ka cilvēces attīstības vēsture šajā pasaules daļā bijusi daudz sarežģītāka.
Kopš 2015. gada zinātnieki veikuši pētījumus Ķīnas dienvidos, kur siltais un mitrais klimats, bagātīgā augu un dzīvnieku valsts savulaik nodrošināja labvēlīgus dzīves apstākļus senajiem cilvēkiem. 2021. gadā Guansji Džuanu autonomā reģiona alās pētnieki atrada četrus pārakmeņojušos cilvēku zobus.
Četri zobi atklāj negaidītu pagātnes noslēpumu
Izpētot zobu uzbūvi un tajos saglabājušās senās olbaltumvielas, zinātnieki noskaidroja, ka Lunčuaņas alā atrastās cilvēku atliekas piederējušas Deņisovas cilvēkiem. Līdz šim pierādījumi par viņu klātbūtni šajā Ķīnas reģionā nebija atrasti.
Taču vēl lielāku pārsteigumu sagādāja citā alā - Čuaņšaņā - atrastie zobi. To analīze liecina, ka tie piederējuši atšķirīgai seno cilvēku populācijai, kas dzīvojusi vismaz pirms 101 000 gadu.
Zobu olbaltumvielās konstatētas ģenētiskas īpatnības, kas raksturīgas stāvstaigājošajiem cilvēkiem (Homo erectus), kuri dzīvoja pirms aptuveni 400 000 gadu. Tomēr zobu uzbūve liecina, ka jaunatklātajai cilvēku grupai piemitušas gan attīstītākas pazīmes nekā Homo erectus, gan senatnīgākas iezīmes nekā mūsdienu cilvēkiem.
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Vai Ķīnas dienvidos sastapās dažādas cilvēku grupas?
Zinātnieki pieļauj, ka Ķīnas dienvidi savulaik varētu būt bijuši ne vien seno cilvēku patvēruma vieta, bet arī dažādu cilvēku populāciju sastapšanās un savstarpējas krustošanās reģions.
Jaunais atklājums liek apšaubīt priekšstatu par Deņisovas cilvēku dominējošo lomu Austrumāzijā un paver iespēju, ka šajā teritorijā vienlaikus dzīvojušas vairākas atšķirīgas seno cilvēku grupas, par kurām zinātnei joprojām ir ļoti maz informācijas.