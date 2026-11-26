Pēc protestiem Irānā sievietes no nāvinieku kamerām nosūtījušas izmisīgus vēstījumus tuviniekiem
Irānā vairākas sievietes, kurām pēc nāvējošajiem janvāra protestiem pret valdību tika piespriests nāvessods, no cietuma nosūtījušas izmisuma un pretošanās pilnus vēstījumus tuviniekiem.
Viena no sievietēm, kas Irānā notiesāta uz nāvi ir 21 gadu vecā Taraneha Rahimi. Viņas brālēns Masuds Nurmohammadi medijiem norādījis, ka Taraneha cietumā tikusi nežēlīgi piekauta un tādēļ viņai staigāšana sagādā grūtības. Bet neārstēta galvas trauma izraisījusi auss infekciju un līdzsvara traucējumus. "Viņa cenšas saglabāt možu garu, tomēr ir dienas, kad viņa salūst un raud," viņš sacīja.
Brālēns norāda, ka Taraneha un viņas dvīņumāsa Romīna tika aizturētas pēc piedalīšanās protestos, šī gada janvārī. Jau ziņots, ka pret valdību un slikto ekonomisko situāciju vērstajos protestos Irānas varasiestādes nogalināja vairāk nekā 20 tūkstošus cilvēku.
Kad māte pirmoreiz cietumā ieraudzīja meitas, viņu sejas bija sasistas un pietūkušas, bet mati no galvas - izrauti. Meitas bijušas tik izkropļotas, ka māte viņas atpazina tikai pēc balsīm.
Tiesas dokumentā minēts, ka pret Taranehu vērstas vairākas apsūdzības, tostarp par asa ieroča izvilkšanu protestos ar nolūku apdraudēt cilvēku dzīvības, taču viņa un Romīna visas apsūdzības noliedz. Taraneha, kā apgalvo brālēns, atzinusies noziegumos pēc tam, kad pratinātāji draudējuši viņas acu priekšā izvarot viņas māsu. Saskaņā ar apsūdzību Taranehai piespriests nāvessods, bet Romīnai - 25 gadi cietumā.
Nāvessods piespriests arī Mahbubei Šabani, kura, kā ziņo cilvēktiesību organizācijas, septembrī notiesāta par spiegošanu. No cietuma viņa lūgusi palīdzību sev un citām ieslodzītajām: "Visas ieslodzītās atrodas briesmīgā garīgā stāvoklī, īpaši tās, kuru spriedumi jau ir galīgi [nāvesspriedums]," viņa norādījusi.
Tikmēr Najme Amini, kurai piespriests nāvessods par zaimošanu kādā viņas sociālo tīklu ierakstā, vēstījumā sacījusi: "Kamēr esmu dzīva, man ir viena cerība - pirms nāves pie cilpas ieraudzīt brīvu un pārtikušu Irānu."
Cilvēktiesību organizācijas ziņo, ka nāvessods draud arī 27 gadus vecajai Modždei Hašemi Bazargani - viņa apsūdzēta spiegošanā. Sieviete ziņo, ka pēc aizturēšanas,viņa tika piekauta un viņu piespieda parakstīt atzīšanos. "Viņi mani apsūdzēja spiegošanā. Viņi apgalvo, ka man par to esot samaksāts. Ja es būtu saņēmusi naudu par spiegošanu, man būtu automašīna vai māja. Man nepieder nekā," teikts viņai piedēvētajā balss ierakstā.
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ANO īpašā ziņotāja cilvēktiesību jautājumos Irānā Mai Sato norādījusi, ka šogad ar janvāra protestiem saistītās lietās nāvessods piespriests sešām sievietēm. Bet kopumā līdz šim nāvessodi izpildīti vismaz 39 protestu dalībniekiem. Cilvēktiesību organizācija "Amnesty International" pret protesta dalībniekiem izvirzītās apsūdzības nodēvējusi par politiski motivētām.
Tikmēr ANO īpašā ziņotāja brīdinājusi, ka šobrīd Irānā pret sievietēm pieaugušas represijas un nāvessodu izpilde - tās sasniegušas tādu līmeni, kas valstī nav pieredzēts gadu desmitiem.
Irānas vēstniecība Londonā apgalvojumus par spīdzināšanu kategoriski noraidījusi un nosaukusi detaļas par nāvessoda piemērošanu par maldinošām. Vēstniecība uzsvērusi, ka nāvessodi piespriesti vien tiem apsūdzētajiem, kas veikuši tīšu slepkavību vai bruņotu vardarbību. Tāpat vēstniecība norādījusi, ka piespiedu kārtā iegūtām atzīšanām neesot juridiska spēka.
Tikmēr Rahimi ģimene cenšas notiesātajām māsām sniegt cerību. Ģimene norāda, ka Taraneha mīl zirgus un sapņo kādreiz izveidot savu zirgu audzētavu. "Mēs viņai sakām, ka palīdzēsim šo sapni īstenot. Tā mēs cenšamies viņai dot cerību," stāsta viņas brālēns.