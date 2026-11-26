VIDEO: Putins tikšanās laikā ar Brunejas sultānu teju nokrīt no krēsla
Krievijas diktators Vladimirs Putins sarunu laikā ar Brunejas sultānu Hasanalu Bolkiahu Kremlī piedzīvojis neveiklu brīdi - viņš klātesošo acu priekšā gandrīz nokritis no krēsla.
Pirms sarunu atklātās daļas Putins neveikli apsēdās krēslā, zaudējot līdzsvaru un sasveroties uz aizmuguri. Pēc Putina sejas izteiksmes varēja spriest, ka viņš nobijies no iespējamās krēsla apgāšanās. Neveiklais moments tika iemūžināts Kremļa nodrošinātajā tiešraidē.
Par notikušo liecināja arī Putina turpmākā rīcība. Pirms sarunām paplašinātā sastāvā, kurās piedalījās Krievijas un Brunejas delegācijas, Kremļa saimnieks rūpīgi pārbaudīja krēsla stabilitāti, pašūpojot to uz abām pusēm, pirms apsēdās.
Tikmēr paziņojumā plašsaziņas līdzekļiem Putins lepojās ar veiksmīgo sadarbību ar Bruneju drošības jomā, norādot, ka Krievijas karakuģi ienāk šīs valsts ostās. Viņš arī uzsvēra "pozitīvās tendences" abu valstu tirdzniecības apgrozījuma pieaugumā un solīja palīdzēt Brunejai naftas ieguvē.