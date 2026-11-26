Radoslavs Sikorskis sabiedējis Kremli, atklātas diplomātisko sarunu aizkulises
Somijas un Norvēģijas līderi oktobrī sazinājušies ar Vladimiru Putinu, lai mazinātu spriedzi Baltijas jūrā. Kā vēsta ASV laikraksts "The Wall Street Journal", viens no spriedzes iemesliem bijuši Polijas ārlietu ministra Radoslava Sikorska izteikumi. Kremlī nopietni bažījušies par iespējamu Krievijas ostu blokādi.
Trešdien "The Wall Street Journal" atklāja Somijas prezidenta Aleksandra Stuba un Norvēģijas premjerministra Jūnasa Gāra Stēres diplomātiskās iniciatīvas aizkulises. Abi politiķi sazinājušies ar Krievijas līderi, izmantojot kāda laikraksta vārdā nenosaukta oligarha starpniecību. Šīs sarunas izpelnījušās kritiku vairākās Eiropas galvaspilsētās.
Maskava paudusi bažas par iespēju, ka Krievijas ostas Baltijas jūrā varētu tikt nošķirtas no starptautiskajiem tirdzniecības ceļiem. Krievijas neapmierinātību izraisījusi arī tā dēvētās ēnu flotes tankkuģu aizturēšana.
Galu galā Somijas un Norvēģijas līderi apliecinājuši Putinam, ka miera laikā neplāno īstenot ostu blokādi un rīkosies saskaņā ar starptautiskajām tiesībām.
Kremlis draudējis NATO ar kodolieroču izmantošanu
Kremlis iepriekš brīdinājis NATO dalībvalstis, ka Krievijas ostu blokādes gadījumā Baltijas jūrā tas "preventīvi" izmantos kodolieročus, vēsta ziņu aģentūra "Reuters".
Stubs secinājis, ka Maskavai adresētie oficiālie vēstījumi nesasniedz adresātu, tāpēc nolēmis tieši sazināties ar Krievijas līderi.
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Kā norāda "The Wall Street Journal" citētās Rietumu amatpersonas, Krievijas bažas cita starpā izraisījuši Polijas ārlietu ministra Radoslava Sikorska izteikumi. Viņš 11. septembrī ierosināja NATO pie Kaļiņingradas rīkot tik agresīvas militārās mācības, lai Putins baidītos no iespējama uzbrukuma un būtu spiests pārvietot karaspēku no Ukrainas.
Savukārt Igaunijas ārlietu ministrs Marguss Cahkna Ņujorkā paziņojis, ka Somu līci iespējams slēgt dažu stundu laikā. Kā vēlāk vēstīja plašsaziņas līdzekļi, Pentagons oktobra beigās aicinājis Baltijas valstis mazināt retorikas asumu.
Krievija tankkuģu eskortēšanai izmanto karakuģus
Reaģējot uz tankkuģu aizturēšanu Baltijas jūrā, Krievija sākusi tos eskortēt ar karakuģiem. Tā rezultātā jūrā izcēlušies vairāki saspīlējuma incidenti.
14. oktobrī Krievijas karakuģis Dānijas militārā helikoptera virzienā izšāva signālraķetes.
Četras dienas vēlāk, 18. oktobrī, divi Krievijas karakuģi neļāva Dānijas un Vācijas krasta apsardzes dienestiem piekļūt tankkuģim, kuram netālu no Bornholmas salas bija radušies dzinēja darbības traucējumi.