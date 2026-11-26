"Vēsturiskais" samits nemaz neizrādījās tik "vēsturisks"? Tramps piemēro Ķīnai jaunus tarifus
Vien nedēļu pēc plaši izskanējušā ASV prezidenta Donalda Trampa, Ķīnas prezidenta Sji Djiņpina un Krievijas vadoņa Vladimira Putina samita, Tramps piemērojis Ķīnai jaunus tarifus.
Trampa valdība paziņojusi, ka plāno piemērot tarifus par ASV ievestajām precēm vairākiem ASV lielākajiem tirdzniecības partneriem - Ķīnai, Eiropas Savienībai un vēl 12 valstīm, tai skaitā Japānai, Dienvidkorejai un Taivānai.
Tomēr visaugstāko tarifu likmi, līdz pat 40% apmērā, ASV plāno piemērot Ķīnai. Tai seko Vjetnama ar likmi līdz pat 35%, bet pārējām valstīm tā ir vai nu 20%, vai 25% apmērā.
Ķīnas Ārlietu ministrijas pārstāvis Guo Dzjakuns jaunos tarifus nosaucis par “politisku manipulāciju”, bet ASV apgalvojumu par to, ka Ķīna saražo vairāk, nekā spēj patērēt, - par nepatiesu. Pekina pagaidām nav skaidri paziņojusi, kā uz ASV tarifiem atbildēs. Jāpiemin, ka jaunie tarifi varētu vēl vairāk saasināt spriedzi starp pasaules divām lielākajām ekonomikām, kas jau iesaistītas tirdzniecības strīdā un sacensībā par līderpozīcijām mākslīgā intelekta jomā.
Abu valstu savstarpējais tarifu karš pašlaik ir apturēts, bet pēc ASV, Ķīnas un Krievijas samita, puses nepaziņoja par to, ka plānotu pamieru pagarināt. Tā termiņš beidzas 10. janvārī.
Jaunie tarifi gan nestāsies spēkā ātrāk kā nākamgad, un pirms tam tie tiks apspriesti publiski. Jau ziņots, ka ASV Augstākā tiesa atzina Trampa iepriekš izsludinātos tā dēvētās "Atbrīvošanas dienas tarifus" par nelikumīgiem. Ekonomisti brīdinājuši, ka ASV izsludinātie tarifi var veicināt inflāciju un sadārdzināt preces patērētājiem gadījumā, ja uzņēmumi augstākās izmaksas pārliks uz pircējiem. Tie var arī bremzēt pasaules tirdzniecību.