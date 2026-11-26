Daļu Eiropas pārņems arktiskais aukstums: cik stiprs sals gaidāms?
Tuvākajās dienās Centrāleiropā gaidāma ievērojama temperatūras pazemināšanās.
Reģionā turpinās ieplūst arktiskais gaiss, un novembra un decembra mijā atsevišķos apvidos temperatūra var noslīdēt līdz -25 grādiem. Prognozes liecina, ka sals saglabāsies līdz pat decembra sākumam, ziņo "MixNews".
Sals skars ne tikai naktis. Dažos reģionos temperatūra zem nulles noslīdēs arī dienā, bet stiprākais sals gaidāms skaidrā laikā, kad zemes virsma strauji atdziest.
Aukstumu izraisīs atmosfēras procesi virs Austrumeiropas, kas aukstās gaisa masas virzīs uz kontinenta centrālo daļu.
Papildu ietekmi radīs anticiklons, kas novembra un decembra mijā atnesīs skaidru laiku, bet vienlaikus pastiprinās zemes virsmas atdzišanu naktīs. Šādos apstākļos temperatūra pie zemes var noslīdēt īpaši zemu.
Saskaņā ar provizoriskajām prognozēm aukstums reģionā saglabāsies vairākas dienas, bet vietām sals var sasniegt -25 grādus.