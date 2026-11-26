VIDEO: Varšavas centrā 22 gadus vecs ukrainis mēģinājis izdarīt pašnāvību
Trešdien, 25. novembrī, Varšavas centrā pie Polijas Kultūras ministrijas ēkas kāds 22 gadus vecs Ukrainas pilsonis mēģinājis izdarīt pašnāvību, aizdedzinot sevi. Jaunietis smagā stāvoklī nogādāts slimnīcā, bet Polijas mediji vēsta par iespējamiem viņa rīcības motīviem.
Polijas Iekšlietu un administrācijas ministrijas preses sekretāre Karolīna Galecka apstiprinājusi, ka incidents noticis trešdien ap pulksten 17.00 pie Kultūras ministrijas ēkas, kas atrodas iepretim prezidenta pilij, vēsta "Onet" un "Fakt".
Pirmie uz notikušo reaģēja Valsts apsardzes dienesta darbinieki, kuri apsargāja valdības ēkas. Viņi steidzās palīgā cietušajam un izsauca operatīvos dienestus. Jaunieša glābšanā iesaistījās arī garāmgājēji.
Vīrietis aplēja sevi ar viegli uzliesmojošu šķidrumu, ko pēc tam aizdedzināja. Liesmas izdevās nodzēst ar ugunsdzēšamo aparātu.
Vīrietis guvis smagus apdegumus un nogādāts slimnīcā, kur pašlaik atrodas intensīvās terapijas nodaļā.
Polijas valdošās "Pilsoniskās koalīcijas" senators Gžegožs Shetina televīzijas kanāla "TVP Info" ēterā, atsaucoties uz Iekšlietu un administrācijas ministrijas informāciju, apstiprināja, ka cietušais ir Ukrainas pilsonis. Pēc viņa rīcībā esošās informācijas, jaunietim ir arī tā dēvētā poļa karte ("Karta Polaka"), kas apliecina personas piederību poļu tautai.
Kā vēsta izdevums "Fakt", cietušais esot students no Ukrainas vārdā Eduards. Viņa rīcība, iespējams, bijusi saistīta ar vēlmi pievērst sabiedrības uzmanību attieksmei pret ukraiņiem Polijā.
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"Mēs noskaidrojām, ka 22 gadus veco jaunieti sauc Eduards. Viņš ieradās pie ministrijas ēkas un prezidenta pils ar konkrētām prasībām. Viņš vēlējās, lai Ukrainas pilsoņiem Polijā būtu tādas pašas tiesības un attieksme pret viņiem būtu līdzvērtīga attieksmei pret poļiem. Viņa mugursomā atradās dokumenti, kuros bija izklāstītas šīs prasības," vēsta izdevums.
Tomēr šī versija pagaidām nav oficiāli apstiprināta. Likumsargi turpina noskaidrot visus notikušā apstākļus un jaunieša rīcības motīvus.