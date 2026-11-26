Dānijas tiesa atzinusi, ka imigrantu izlikšana no sociālajiem mājokļiem nav uzskatāma par diskrimināciju
Dānijas Augstākā tiesa pirmdien atzinusi, ka imigrantu un viņu pēcteču izlikšana no sociālajiem mājokļiem nav uzskatāma par diskrimināciju. Tādējādi tiesa atstājusi spēkā tā dēvēto geto likumu, vēsta vācu raidorganizācija "Deutsche Welle" (DW).
Augstākā tiesa lēma par labu sociālo mājokļu apsaimniekotāju biedrībai, kas bija izbeigusi 91 īres līgumu, lai novērstu dzīvojamā kompleksa iekļaušanu to rajonu sarakstā, kuros saskaņā ar tā dēvēto geto likumu paredzēta būtiska pārveide. Tiesa atstāja spēkā 2022. gadā pieņemto zemākas instances tiesas spriedumu lietā, kurā septiņi īrnieki apstrīdēja savu izlikšanu no sociālo mājokļu kompleksa.
2018. gadā pieņemtais tā dēvētais geto likums, kas vēlāk pārdēvēts par Paralēlo sabiedrību likumu, paredz pārveidot dzīvojamos rajonus, kuros liela daļa iedzīvotāju ir ieceļotāji no valstīm ārpus Rietumiem un viņu pēcteči. Likuma mērķis ir veicināt sabiedrības integrāciju, tāpēc šajos rajonos paredzēta dzīvojamo ēku pārbūve un renovācija, kā arī iedzīvotāju sastāva maiņa. Līdz 2030. gadam vismaz 60% dzīvokļu šādos rajonos jāizīrē par tirgus cenām. Īrnieku organizācijas lēš, ka likuma prasību izpildes dēļ visā Dānijā mājokļi būs jāpamet aptuveni 11 000 cilvēku.
Dānijas Augstākās tiesas spriedums atšķiras no Eiropas Savienības (ES) Tiesas pērn paustā vērtējuma. ES Tiesa norādīja, ka likuma piemērošana varētu būt diskriminējoša, ja tā balstītos uz rases vai etniskās izcelsmes kritērijiem. Tomēr galīgo vērtējumu par konkrētā likuma atbilstību šiem principiem ES Tiesa atstāja Dānijas tiesu ziņā.
Pirmdienas spriedumā Dānijas Augstākā tiesa secināja, ka likumā noteiktā kārtība, kas paredz sociālo mājokļu pārdali un īres līgumu izbeigšanu, nav uzskatāma par diskrimināciju, jo tās pamatā nav tieši ar cilvēku etnisko piederību saistīts kritērijs. „Augstākā tiesa norāda, ka likuma kritērija piemērošana cilvēkus iedala divās grupās — imigrantos un viņu pēctečos no valstīm ārpus Rietumiem, kā arī visās pārējās personās. Abās grupās ir pārstāvētas dažādas tautības un etniskās grupas, turklāt abās grupās var būt cilvēki ar vienādu etnisko izcelsmi,” teikts tiesas spriedumā.
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Dānijas mājokļu ministrs Jakobs Marks atzinīgi novērtēja tiesas lēmumu, norādot, ka tas stiprina drošību, sabiedrības saliedētību un integrāciju.
Dānijas Statistikas pārvalde par valstīm ārpus Rietumu pasaules uzskata visas valstis, izņemot 27 Eiropas Savienības dalībvalstis un vēl 13 valstis: Andoru, Apvienoto Karalisti, Austrāliju, ASV, Islandi, Jaunzēlandi, Kanādu, Lihtenšteinu, Monako, Norvēģiju, Sanmarīno, Šveici un Vatikānu.