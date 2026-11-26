Izraēlas tiesneši iesaka atteikties no gandrīz visām apsūdzībām pret Netanjahu
Izraēlā jau sešus gadus tiek izskatīta korupcijas lieta pret Izraēlas premjerministru Benjaminu Netanjahu, tomēr nu tajā noticis "izrāviens" - tiesneši, kas izskata lietu aicinājuši prokuratūru atteikties no lielākās daļas apsūdzību.
Kā vēsta laikraksts "The Times of Israel", tiesneši savu lēmumu pamato ar to, ka smagākajā no trim apsūdzībām izredzes panākt notiesājošu spriedumu par kukuļņemšanu esot niecīgas. Tiesneši arī apšaubījuši, vai kādā citā apsūdzībā vispār ir noticis noziegums. Laikraksts tiesnešu paziņojumu raksturojis kā "smagu triecienu prokuratūrai".
Tikmēr Netanjahu pēc tiesnešu paziņojuma televīzijā pārraidītā uzrunā pauda, ka pret viņu vērstais "tiesas process ir sabrucis", pieprasot nekavējoties izbeigt pret viņu uzsākto tiesvedību, kas sākās 2020. gadā. Netanjahu jau 2025. gada novembrī oficiāli lūdza valsts prezidentam Izakam Hercogam viņu šajās korupcijas lietās apžēlot, pamatojot savu lūgumu ar to, ka tiesas prāva šķeļot sabiedrību.
Tiesnešu ieteikums izskanējis laikā, kad Izraēlā valda liela politiskā spriedze. Pēc pagājušajā mēnesī notikušajām parlamenta vēlēšanām Netanjahu cīnās par savu politisko nākotni - viņam un sabiedrotajiem nav izdevies saglabāt vairākumu parlamentā.
Netanjahu apsūdzēts trīs korupcijas lietās
Apsūdzības pret Netanjahu sadalītas trīs atsevišķās lietās. Nopietnākā ir pazīstama kā "Lieta 4000", un tajā premjers tiek apsūdzēts kukuļošanā, krāpšanā un uzticības ļaunprātīgā izmantošanā. Apsūdzības puse apgalvo, ka Netanjahu izrādījis labvēlību telekomunikāciju uzņēmuma "Bezek" kontrolpaketes turētājam Šaulam Jelovičam apmaiņā pret pozitīvu atspoguļojumu vietnē "Walla!".
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"Lietas 1000" ietvaros Netanjahu tiek turēts aizdomās par to, viņš pieņēmis dāvanas no uzņēmējiem apmaiņā pret pakalpojumiem, ko viņš spējis nodrošināt, būdams premjerministrs.
Savukārt "lietā 2000" Netanjahu tiek turēts aizdomās par sazvērestību ar laikraksta "Yedioth Ahronoth" īpašnieku. Izmeklētāji uzskata, ka apmaiņā pret solījumu ieriebt sāncenšu izdevumam laikraksts publicējis rakstus, attēlojot Netanjahu pozitīvā gaismā.
Tāpat Netanjahu vārds tiek saistīts ar vēl kādu izmeklēšanu, ko daudzi nodēvējuši par "Qatargate". Tajā aizdomas ir vērstas pret Netanjahu padomniekiem un biroja darbiniekiem par Kataras veiktiem maksājumiem, kas saistīti ar lobēšanu un tēla spodrināšanu kara laikā. Izmeklēšana sākās, kad tika aizturēti divi Netanjahu tuvi padomdevēji, kas tika apsūdzēti korupcijā un naudas saņemšanā no Kataras.
Sarežģītas sarunas par valdības veidošanu
77 gadus vecais Netanjahu ir Izraēlas visilgāk amatā bijušais premjerministrs - ar pārtraukumiem viņš šo amatu ieņem jau vairāk nekā 19 gadus. Tomēr kopš oktobra beigās notikušajām parlamenta vēlēšanām Netanjahu ir tikai pagaidu premjerministrs.
Izraēlas prezidents uzdevis izveidot jaunu valdību Netanjahu galvenajam politiskajam konkurentam, bijušajam armijas vadītājam Gadi Eizenkotam. Bet dažas stundas pēc tiesnešu paziņojuma par korupcijas apsūdzību izbeigšanu, Netanjahu aicināja savus pretiniekus pievienoties viņam un kopā veidot "vienotības koalīciju".
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