Gruzijas specdienests brīdina: Krievija aktīvi gatavo augsni Abhāzijas un Dienvidosetijas aneksijai
Krievija aktīvi gatavo augsni Gruzijas okupēto reģionu – Abhāzijas un Dienvidosetijas – aneksijai, atsaucoties uz Gruzijas Valsts drošības dienesta 2025. gada ziņojumu, vēsta pētnieciskās žurnālistikas izdevums "The Insider".
Ziņojumā norādīts, ka Maskava vienkāršo Krievijas pasu un autovadītāja apliecību izsniegšanu, paplašina transporta satiksmi ar okupētajām teritorijām, kā arī subsidē avioreisus uz Suhumi.
Vienlaikus Krievija pastiprina spiedienu uz aneksijas pretiniekiem un saglabā finansiālo kontroli pār abiem reģioniem. 2025. gadā Krievijas finansējums nodrošināja aptuveni 80 % no Dienvidosetijas un 38 % no Abhāzijas budžeta. Maskava arī attīsta militāro infrastruktūru Abhāzijā.
Abas teritorijas starptautiski atzītas par Gruzijas daļu, tomēr kopš Krievijas iebrukuma 2008. gadā un Maskavas lēmuma atzīt to tā dēvēto neatkarību abi reģioni faktiski atrodas Krievijas militārajā un politiskajā kontrolē.
Kā vēsta izdevums „The Insider”, Gruzijas drošības dienests Krievijas īstenoto Abhāzijas un Dienvidosetijas okupāciju uzskata par galveno apdraudējumu valsts nacionālajai drošībai. Saskaņā ar izdevuma rīcībā esošo informāciju 2025. gadā reģistrēti 58 tā dēvētās robežlīnijas nostiprināšanas jeb borderizācijas gadījumi — par 26% vairāk nekā gadu iepriekš, kad tika konstatēti 46 šādi gadījumi. Šajos procesos gar okupācijas līniju tiek uzstādīti žogi, dzeloņdrātis un robežzīmes.
Ziņojumā arī norādīts, ka Maskava izmanto izglītības un jauniešu projektus, lai veicinātu okupēto teritoriju iedzīvotāju lingvistisko, kultūras un ideoloģisko asimilāciju. Šajos pasākumos iesaistītas gan Krievijas federālā aģentūra „Rossotrudņičestvo”, gan Krievijas augstskolas. Aizvadītajā gadā Krievijas prezidenta administrācijas vadītāja pirmais vietnieks Sergejs Kirijenko, kura pārziņā ir šie reģioni, Abhāziju apmeklēja septiņas reizes, bet Dienvidosetiju divas reizes.
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Jau ziņots, ka iepriekš Vācijas ārlietu ministrs Johans Vādefūls paziņoja, ka Krievijas līderis Vladimirs Putins vēlas atjaunot Padomju Savienību, tādēļ apdraudēta ir ne tikai Ukraina, bet arī vēl piecas valstis. Ministrs atgādināja, ka Krievijai ir teritoriālas pretenzijas ne vien pret Ukrainu, bet arī pret Gruziju, Moldovu un trim Baltijas valstīm — Igauniju, Latviju un Lietuvu.