Beidzas vesels laikmets Tallinas naktsdzīvē: pēc 31 gada slēdz leģendāro „Club Hollywood”
Pēc 31 darbības gada durvis slēdzis Tallinas naktsklubs "Club Hollywood", jo beidzies nomas līgums, paziņoja kluba vadītājs Rauno Otseps.
Viņš Igaunijas sabiedriskajai raidorganizācijai ERR atzina, ka naktsklubu dzīve ir "sabrukusi", jo jaunāko paaudžu vidū ir mainījušies patērētāju paradumi.
Klubā nakts pasākumi nenotiek kopš jūnija pēc tam, kad klubs un ēkas pārvaldnieks "Zenith Family Office" nespēja vienoties par jauniem nomas nosacījumiem. Kluba aprīkojums joprojām atrodas telpās, taču Otseps apstiprināja, ka nomas līgums ir beidzies un klubs ir atteicies no gada sākumā prezentētā plāna pārveidot telpas par daudzfunkcionālu pasākumu centru.
Kā stāstīja kluba vadītājs, "Club Hollywood" finansiālās problēmas turpinās kopš Covid-19 pandēmijas un lielā mērā ir saistītas ar jaunāku paaudžu izklaides paradumu maiņu.
Otseps norādīja, ka novecojušās 1955. gada kinoteātra ēkas pārvaldīšana radīja arī ievērojamas strukturālās izmaksas, jo koridori, kāpnes un pagrabi veidoja aptuveni 40% no iznomātās platības un bija jāiekļauj īres maksā. Lai gan telpu īpašnieks bija piešķīris pagaidu īres maksas atvieglojumus, 2024. gadā, kad naktsdzīves tirgus atkal sāka kristies, tas nevēlējās zemāku likmi noteikt pastāvīgi.
"Tirgus sabruka. Paskatieties tikai, cik daudz mazāk klubu grīdas platības tagad ir visā tirgū un rindu ārpusē nekur vairs nav. Tas daudz ko pasaka," sacīja Otseps.
Pieaugošie nodokļi un algas vēl vairāk saasināja situāciju. Kluba darbības laiikā pievienotās vērtības nodoklis pieauga par sešiem procentpunktiem, kā arī nozarē pieauga darbaspēka izmaksas. Vienlaikus konkurence paplašinājās ārpus naktsdzīves robežām - piektdienu vakaros cilvēki arvien vairāk izvēlējās padeltenisa kortus un sporta centrus -, un inflācijas dēļ apmeklētāji negribīgi maksāja ieejas maksu vai tērēja naudu bārā, pat bezalkoholiskajiem dzērieniem.
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Otseps apstiprināja, ka neplāno atkārtoti atvērt "Club Hollywood" citur. Viņš norādīja uz ierobežajām iespējām pelnīt un stingrajiem atrašanās vietas un trokšņa ierobežojumiem.
""Club Hollywood" jāatceras kā viena no tām vietām, kur pulcējās tūkstošiem cilvēku, kur satikās cilvēki no ļoti dažādām dzīves jomām un kur notika neticamas lietas. Un tā visa tagad ir vēsture," teica Otseps.
Vēsturiskajā kinoteātra ēkā Tallinas vecpilsētā mājo arī kinoteātris "Kino Soprus", kas plāno renovēt kluba bijušo smēķētavu. Otseps izteica atbalstu "Kino Soprus" plāniem pārņemt kluba bijušo smēķētavu, kura pēdējā laikā lielākoties netika izmantota, jo smēķēšana samazinājās, un ieteica, ka šī ievērojamā ēka vislabāk atbilstu publiski finansēta kultūras centra izveidei.
"Kino Soprus" nesen paziņoja, ka paplašināsies "Club Hollywood" bijušajā smēķētavā, jo kinoteātra apmeklētāju skaits šogad pieaudzis par apmēram 30%. Mākslas kinoteātris atjauno sākotnējās gaišās uzgaidāmās zāles sociālām sarunām un nelieliem pasākumiem pirms un pēc seansiem.
Gada sākumā par slēgšanu paziņoja vēl viens ilggadējs Tallinas naktsklubs "Cafe Amigo".